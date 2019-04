Трамп пригрозил Мюллеру расследованием

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил расследованием спецпрокурору Роберту Мюллеру, провалившему дело о мифическом «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

Президент Штатов отметил: и сам Роберт Мюллер, и генеральный прокурор США Уильям Барр, основываясь на выводах из расследования спецпрокурора, установили, что никакого сговора в 2016 году не было.

Mueller, and the A.G. based on Mueller findings (and great intelligence), have already ruled No Collusion, No Obstruction. These were crimes committed by Crooked Hillary, the DNC, Dirty Cops and others! INVESTIGATE THE INVESTIGATORS!