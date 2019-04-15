Трамп пригрозил Мюллеру расследованием

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил расследованием спецпрокурору Роберту Мюллеру, провалившему дело о мифическом «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом Трамп написал в своем Twitter-аккаунте.

Президент Штатов отметил: и сам Роберт Мюллер, и генеральный прокурор США Уильям Барр, основываясь на выводах из расследования спецпрокурора, установили, что никакого сговора в 2016 году не было.

«Уже вынесли решение: не было ни сговора, ни преград. Это были преступления, совершенные бесчестной Хиллари, DNC (Национальный комитет Демократической партии. — Прим. ред.), грязными полицейскими и другими! Расследуй следователей!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

Mueller, and the A.G. based on Mueller findings (and great intelligence), have already ruled No Collusion, No Obstruction. These were crimes committed by Crooked Hillary, the DNC, Dirty Cops and others! INVESTIGATE THE INVESTIGATORS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2019 г.

Ранее адвокат по уголовным делам, эксперт по правовым вопросам Каролин Полиси заявила, что после Роберта Мюллера в Штатах больше не будет новых специальных прокуроров. По ее словам, это связано с действующим американским законодательством, согласно которому спецпрокурор должен передавать отчет по своему расследованию генеральному прокурору США.

Отметим, что генпрокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе пообещал в течение недели предоставить парламентариям отчет по расследованию Мюллера. Он отверг требования представителей Демократической партии опубликовать полный отчет и все материалы, которые легли в его основу. Конгрессу Барр намерен передать отчет Мюллера в отредактированном виде: из него будут исключены положения, содержащие государственную тайну или иную чувствительную информацию.

Напомним, Роберт Мюллер на протяжении двух лет вел дело о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. С таким обвинением в адрес властей РФ и избранного президента США Дональда Трампа выступили представители Демократической партии. За два года расследования Мюллеру не удалось найти ни одного доказательства того, что Россия была хоть как-то причастна к выборному процессу в Штатах.

Спецпрокурор был вынужден опровергнуть существование так называемого «сговора» Трампа с Россией. МИД РФ призвал США обнародовать полную версию доклада. Однако эксперты предполагают, что доклад вряд ли будет опубликован, так как авторы не смогут объяснить, на что были потрачены средства американских налогоплательщиков. Речь идет о 35 миллионах долларов бюджетных средств, затраченных на двухлетнее расследование.