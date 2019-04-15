Украинские националисты сбросили с постамента бюст генералу Ватутину

Киев, 15 апреля. Украинские националисты сбросили с постамента бюст советскому генералу Николаю Ватутину в Черниговской области, сообщило издание «Корреспондент».

По данным СМИ, представители националистической организации «Сокол» сбросили с постамента бюст Ватутину, который во время Великой Отечественной войны освобождал Киев и погиб от рук пособников нацистов. Монумент был установлен в селе Новые Боровичи.

Ранее националисты «Сокола» разбили бюст Ватутину в селе Феськовка.

В начале марта глава международной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский сообщил, что вандалы осквернили место массового убийства 2,5 тысячи евреев в поселке Рафаловке на Украине.