Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Москва, 15 апреля. Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин пытается урегулировать судебный спор с другим мужчиной певицы — хоккеистом Александром Фроловым, который до сих пор претендует на ее четырехкомнатную квартиру. Об этом сообщила пиар-директор Началовой Анна Исаева.

«Речь идет о том, что он (Фролов — прим. ФАН) потратил деньги на это имущество. Каким образом? Он вкладывался в ремонт этой квартиры. И сейчас основная тема обсуждений между Сашей и Женей — это тема того, во что было вложено больше денег: в покупку или в ремонт», — пояснила она.

Исаева отметила, что пока что суды принимают решения не в пользу родственников Началовой. По словам правозащитника Максима Сурова, родные Началовой до последнего надеялись, что Фролов отзовет свой иск после смерти певицы, однако этого так и не произошло, передает Пятый канал.

Напомним, что квартира, на которую претендует Фролов, была подарена Началовой ее вторым мужем Евгением Алдониным. Когда женщина находилась в отношениях с Фроловым, она попросила у него в долг 20 млн рублей и предложила взамен половину квартиры. Пара подписала договор, однако впоследствии Началова призналась, что так и не получила денег от своего гражданского мужа.

Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о проблемах со здоровьем у певицы появились в начале марта, когда артистку госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние певицы ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца. Перед смертью артистка отправила своим родным и близким несколько трогательных голосовых сообщений. Однако пока родители артистки не готовы раскрывать их содержание.