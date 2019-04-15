Ученые впервые напечатали на 3D-принтере сердце человека

Иерусалим, 15 апреля. Сердце на органическом 3D-принтере впервые напечатали израильские ученые, передает AFP news agency‏.

По мнению экспертов, это шаг значительно расширяет возможности пересадки органов. Они подчеркивают, что это первая удачная попытка печати сердца. Исследование израильских ученых СМИ окрестили «крупным медицинским прорывом».

«Ученые в Израиле представили напечатанное на 3D-принтере сердца с тканями и сосудами человека», — передает AFP на своей странице в Twitter.

#BREAKING Scientists in Israel unveil 3D print of a heart with human tissue and vessels, calling it a "first" and a "major medical breakthrough" that advances transplant possibilities pic.twitter.com/ILD9tHQGRF — AFP news agency (@AFP) April 15, 2019

Ранее людям с проблемами сердца ученые могли предложить лишь своеобразный «пластырь» из ткани, образующей сердечную мышцу. Однако создать целиком новое сердце, по словам специалистов, до сегодняшнего дня не представлялось возможным.

Медики обращали внимание, что трансплантация органов является сложнейшей хирургической процедурой, особенно, если речь идет о сердце. Врачи подчеркивали, что все пересаженные органы имеют свой так называемый «срок годности». Кроме того, они могут выйти из строя, если организм отторгнет чужеродный объект.

Ученые отмечали, что в этой ситуации создание сердца из собственных клеток пациента решило бы сложившуюся проблему. Однако органическая 3D-печать этого органа считалась невозможной из-за сложного строения. Кроме того, для работы экспертам необходимо получить в распоряжение нужное количество сердечных клеток.

Ранее заведующий отделения помощи на дому поликлиники №121 московского департамента здравоохранения Василий Фролов заяви, что прием ванны более 15 минут увеличивает риск негативного влияния на сердце и сосуды.