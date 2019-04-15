Отец Киркорова назвал Пугачеву хорошей невесткой

Москва, 15 апреля. Певец и бывший свекор народной артистки СССР Аллы Пугачевой Бедрос Киркоров поздравил примадонну с юбилеем и пожелал и дальше высоко держать планку российской эстрады.

Киркоров пожелал Пугачевой жить и радоваться жизни, чтобы вторая половина жизни певицы прошла также хорошо, как и первая. По словам певца, для счастья должны быть радость, любовь, дети и внуки.

«Долгих лет жизни, творчества и чтобы всегда была такая – высоко держала планку российской эстрады», — заявил артист в эфире НСН.

Киркоров рассказал, что знает Пугачеву давно, еще со времен конкурса «Золотой Орфей». Он напомнил, что работал в одной организации — «Москонцерт» — вместе с примадонной. Киркоров поделился, что в личной жизни Алла Борисовна — прекрасный человек, она была хорошей невесткой. Певец отметил, что на протяжении многих лет Пугачева держит первое место среди женской половины российского шоу-бизнеса.

Напомним, в понедельник Пугачева отмечает свое 70-летие. Артистка не раз признавалась, что не любит праздновать день рождения, тем не менее друзья звезды решили устроить ей сюрприз и уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. Свой юбилей певица проведет на репетиции авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. По словам главы государства, талант и неординарные вокальные данные помогли исполнительнице подняться «на вершину эстрадного Олимпа».