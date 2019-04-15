В России может появиться титул «Почетный техник» для юных инженеров

Отборочный этап Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» при участии депутатов Государственной думы РФ впервые прошел в городе Кумертау Республики Башкортостан. Финал конкурса среди молодых изобретателей по традиции состоится в конце июня в Москве, в здании Госдумы. Депутат Иван Сухарев рассказал Федеральному агентству новостей, какие изобретения предложили башкирские юные инженеры и техники, а также появится ли в России титул «Почетный техник».

«Мы много говорим о техническом прорыве, который нужен России, в том числе о нем говорит наш президент Владимир Путин, говорят у нас в ЛДПР. Наука и техника очень важны для страны. Конечно, прекрасно, когда дети занимаются спортом, танцами, искусствами, но нам также очень нужны инженеры, а их появление невозможно без популяризации этого направления, — считает депутат Госдумы Иван Сухарев, сопредседатель оргкомитета конференции «Юные техники и изобретатели». — Дети еще не зашорены, они очень изобретательны, у них возникают ярчайшие идеи. Их тягу к изобретательности надо обязательно подкреплять научно и подводить к их идеям теоретическую базу».

В отборочном туре в Республике Башкортостан, организованном министерством образования РБ в центре детского творчества «Квантолаб», приняли участие более 100 юных изобретателей из 17 городов и районов Башкирии. Члены жюри выбирали из 86 лучших научно-исследовательских проектов и технических изобретений учащихся школ, занимающихся в кружках и секциях технического и инновационного творчества, в таких областях, как экономика и социальная сфера, здоровье человека и медицина, промышленные технологии и робототехника, нанотехнологии, альтернативная энергетика, транспорт будущего, информационные технологии и социальные инновации.

«В Башкортостане конкурс проходил в современном центре детского творчества «Квантолаб», который оборудован по последнему слову техники. Но наша большая общая проблема — это то, что дома творчества и бывшие дома пионеров находятся в упадке, преподаватели работают на оборудовании советского периода или докупают все за свои средства, — рассказывает Иван Сухарев. — Нам нужен новый подход в работе с детскими домами творчества, чтобы у детей было больше возможностей для развития. Мы видим, как молодежь быстро обходит своих наставников, как ребята быстро разбираются в смартфонах, роботах, в другой технике. Их стремление обучаться в этом направлении надо поддерживать».

По словам депутата, на конкурсе было немало интересных технических проектов. Например, квадроциклы многоцелевого использования для помощи в сельском хозяйстве от семилетнего инженера; устройства для мойки окон в многоэтажных зданиях и многочисленные предложения для благоустройства городской среды. Лучшим работам детей жюри дало свою высшую оценку, а авторы получили звания победителей и призеров Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». После завершения отборочных этапов во всех субъектах страны победителей пригласят в Москву на VI Всероссийскую конференцию «Юные техники и изобретатели», которая пройдет в этом году накануне Дня изобретателя в России, 28 июня.

Конференция ежегодно проводится Фондом поддержки детского научного и технического творчества (ЮТИ) совместно с Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов ВОИР при поддержке комитета Государственной думы по образованию и науке и комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Стратегическими партнерами конференции выступили крупнейшие российские компании: АО «Вертолеты России», Национальная Инжиниринговая Корпорация (НИК), АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», Башкирская окружная коллегия адвокатов «БОКА», Союз машиностроителей России.

В рамках конкурса прошло соревнование для педагогов с номинацией «Наставник года». В нем приняли участие авторы уникальных методик преподавания технических предметов школьникам, в основу которых положены нестандартные и инновационные подходы и методы в обучении одаренных детей.

Как сообщил ФАН депутат Госдумы Иван Сухарев, на отборочном этапе в Кумертау впервые обсуждалось возможное появление на уровне субъектов РФ титула «Почетный техник и изобретатель». Вполне возможно, что он будет присваиваться не только за участие в конференции «Юные техники и изобретатели», но и за победы в других подобных мероприятиях на территории России, а победа может добавлять дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.