Москва, 15 апреля. Телеведущий Максим Галкин заснял сцену поздравления российской певицы Аллы Пугачевой пятилетними двойняшками Лизой и Гарри. Он выложил ролик в Instagram.

На кадрах, которые за пару часов в Сети набрали около миллиона просмотров, видно, как Дети Лиза и Гарри довели Пугачеву до слез в ее юбилей. Лиза и Гарри поздравляют мать с днем рождения, они дарят ей цветы, открытки, а также рассказывают стихотворения. К юбилею Примадонны дети своими руками смастерили трогательные сувениры. В конце ролика дети поют «Happy Birthday to You» и обнимают Пугачеву.

Сама певица отреагировала на видео со словами «Ох, довели до слез мать с утра».

❤️ Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Апр 2019 в 12:36 PDT

Напомним, 15 марта Пугачева празднует свое 70-летие. Ранее свои поздравления исполнительнице направил российский лидер Владимир Путин. Он отметил яркий талант певицы и ее артистический темперамент. Кроме того, с днем рождения артистку поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, Алла Пугачева, которая 17 апреля выступит в Кремлевском дворце, держит в секрете программу своего концерта. Выступление Пугачевой будет приурочено к 70-летию артистки. В течение десяти лет Пугачева не гастролировала и не выпускала сольные программы.

В окружении певицы ничего не рассказывают о предстоящем шоу, говорят только, что это будет сверхкрасочный спектакль, который удивит публику. По словам Филиппа Киркорова, Пугачева все держит в страшном секрете.

Тем временем в Сети ходят слухи, что концерт 17 апреля будет идти под фонограмму. Фанаты обсуждают, что Пугачева «не в восторге от своего голоса», а новые песни якобы знает еще недостаточно хорошо. В марте Максим Галкин опубликовал в Instagram видео с мероприятия, на котором Пугачева исполнила песню «Женщина, которая поет». Многим подписчикам юмориста показалось, что вокал певицы стал намного хуже.

Напомним, ранее стало известно, что все билеты на юбилейный концерт Пугачевой были раскуплены за сутки. По данным средств массовой информации, телеведущая Ксения Собчак приобрела два билета в партер за 500 тысяч рублей.