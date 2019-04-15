Ленина призвала подписчиков поделиться с Пугачевой почкой

Москва, 15 апреля. Писательница и светская львица Лена Ленина своеобразно поздравила звезду российской эстрады Аллу Пугачеву с юбилеем, обратившись к подписчикам с призывом о сборе донорских органов.

На странице Лениной в социальной сети Instagram появился снимок знаменитой исполнительницы, подкрепленный записью, начинающейся со слов: «Донорские органы для Аллы Пугачевой».

В сообщении писательница напомнила пользователям о том, что «практическая помощь важнее красивых слов», а человек «может прожить гораздо дольше, если станет заменять выходящие из строя запчасти на новые».

«Есть желающие поделиться почкой с великой певицей? Если в народе не найдем, отдам свою! Кто чем готов поделиться?» — написала Ленина.

Стоит отметить, что пост вскоре был удален. Писательница опубликовала новый, оставив в тексте лишь поздравление исполнительницы с юбилеем.

«С днем рождения, любимая. Здоровья и еще раз, здоровья!» — гласит исправленный текст.

Однако произошедшее для поклонников светской львицы не осталось незамеченным. Один из пользователей возмутился поступком Лениной и заявил, что отпишется от нее в социальной сети.

«Быстро переобулась. Отписка за предыдущий, но уже удаленный пост», — написал пользователь с ником a_0_8_8.

Напомним, советская и российская певица, киноактриса и телеведущая 15 апреля отмечает 70-летие. Артистка не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. Сам юбилей певица встретит в кругу родных и близких в деревне Грязь, а потом поедет на репетицию авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

Народную артистку СССР уже поздравили ее коллеги, а также президент РФ Владимир Путин, который отметил яркий артистический темперамент и работоспособность артистки.

Оценили вклад народной артистки СССР в российскую эстраду и некоторые деятели искусства. В частности, по мнению заслуженного артиста России Александра Розенбаума, Пугачева в свое время «перевернула» советскую песню, да и эстраду в целом. Она привнесла нечто свое, чего раньше на сцене не было, указал он.