Храм УПЦ в Ровненской области штурмом взяли во время богослужения

Ровно, 15 апреля. Сторонники «новой церкви» Украины штурмом захватили храм святых Космы и Дамиана канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в населенном пункте Розваж Ровненской области. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

По имеющимся данным, во время службы, на которую пришли около сотни прихожан УПЦ, в церковь ворвались сторонники «новой церкви». Первую провокацию помогли устранить сотрудники местной полиции, которые вывели раскольников из храма. Впрочем, агрессивно настроенные люди предприняли вторую попытку захвата канонической церкви, в ходе которой били прихожан.

Как рассказала одна из прихожанок, в штурме было задействовано более 100 человек, многие из которых не проживают в селе Розваж.

Очевидцы инцидента также отмечали, что представители ПЦУ показывали «документы», согласно которым у них якобы зарегистрирована в этой церкви община «новой церкви».

«Их «батюшка» Лукашик срывал монтировкой замки на хате на территории храма, самовольно повесил второй замок», — сообщили в УПЦ.

Прихожане также подчеркнули, что полиция никак не реагировала на штурм раскольников.

Напомним, на фоне признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине существенно возросло. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны киевских властей, а также националистов и раскольников. Захваты соборов и храмов канонической церкви, преследование священников, арест территорий, где расположены монастыри УПЦ — таким способом руководство страны выполняет обещание об «исключительно мирном и добровольном переходе приходов».