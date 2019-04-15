Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

«АвтоВАЗ» обновил комплектации Lada Granta FL

50
0 Оставить комментарий

«АвтоВАЗ» обновил комплектации Lada Granta FL

Тольятти, 15 апреля. Отечественный производитель «АвтоВАЗ» обновил комплектации модели LADA Granta FL в начале второго квартала 2019 года. Владельцы заметили изменения, о которых не было сказано на официальном сайте производителя.

По данным портала «Лада. онлайн», Lada Granta FL оснастили новыми личинками дверного замка и салонными ручками. Изменения претерпел и ключ зажигания – он стал более современным.

Кроме того, Granta FL получила откидной ключ с кнопками дистанционного управления по примеру Vesta. Также «АвтоВАЗ» оснастил комплектацию Luxe Prestige опцией круиз-контроль.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» принял решение прекратить поставки Lada в европейские страны. Как сообщили в компании, «АвтоВАЗ» начал корректировать свою экспортную активность в этом регионе из-за ужесточения экологических норм. Однако представитель компании сообщила, что  у концерна есть планы создать «в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса» глобальную модель и вернуться на европейский рынок.

Автор: Софья Куликова
Источник: «Лада. онлайн»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров