Исчезновение бригады «Лива Аль-Кудс» на юге Сирии может быть связано с базой США «Ат-Танф»

Уже четвертые сутки не выходят на связь палестинские бойцы «Лива Аль-Кудс», отправившиеся в пустынные районы в западной части Дейр-эз-Зора для зачистки местности от остатков бандгрупп «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), передает Telegram-канал Daily War. Что могло произойти с этими союзными Дамаску подразделениями? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

В общей сложности в пустыню на семи автомашинах отправились не меньше 25 членов «Лива Аль-Кудс». Помимо персонального оружия они также располагали 30-мм пушкой, зенитной установкой и пулеметами. По меньшей мере 10 бойцов, и в том числе командир бригады Имад Джума, погибли, сообщили представители палестинской организации. О судьбе остальных по-прежнему ничего неизвестно.

Предполагается, что просирийские отряды угодили в засаду террористов ИГ1, которые все еще сохраняют укрытия в пустынной местности на юге Сирии. Боевики продолжают подпольную деятельность в этом регионе и время от времени даже предпринимают попытки атак в направлении стратегических городов в центральной части республики, в частности — Пальмиры.

В одну из таких засад джихадистов ранее попали и российские военные. Так, в конце февраля террористы атаковали их автомобиль, на котором они возвращались после проведения гуманитарной акции в одном из населенных пунктов провинции, передавали в Минобороны РФ.

Вскоре после этого, как добавили в российском военном ведомстве, бандформирование ИГ, осуществившее нападение, было полностью ликвидировано. Тела убитых российских бойцов затем были доставлены на родину.

Но как остаткам отрядов «Исламского государства» удается не просто выживать в пустыне, но и еще при этом сохранять боеспособность и периодически совершать засады и нападения? Создается ощущение, что без помощи извне здесь обойтись не могло.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев не сомневается в этом. По его мнению, все эти атаки исламистов определенным образом связаны с американской базой «Ат-Танф», находящейся неподалеку у иракской границы. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«Террористы, находящиеся в пустыне, получают от США не только военную, но и информационную поддержку, потому как американцы ведут постоянное воздушное наблюдение за этой территорией. Пустынная же местность почти целиком открыта, и все видно как на ладони. Поэтому, безусловно, Соединенные Штаты, как только выдвигаются какие-то сирийские или союзные Дамаску боевые подразделения, тут же предупреждают боевиков об этом, сливая им данные своего регулярного мониторинга. Более того, Пентагон, скорее всего, даже участвует в непосредственном планировании этих засад», — считает наш собеседник.

Таким образом, Вашингтон фактически вновь выступает на стороне терроризма, всячески препятствуя проведению операций, направленных на ликвидацию остатков ИГ. Для США важно сохранить эти «осколки», тем более в области вокруг своей базы под Ат-Танфом. Во-первых, для них это повод сохранять военное присутствие в САР. Во-вторых, способ всегда поддерживать очаги нестабильности в арабской республике. Соответственно, окончательно избавиться от радикалов-исламистов в Сирии будет нелегко, пока сохраняются их контакты с Пентагоном, заметил эксперт.

«Как для наблюдения, так и для нанесения ударов исламистам могут поставляться и какие-то высокотехнологичные средства, в том числе, например, беспилотники. То есть и в плане осведомленности террористов о перемещениях правительственных войск или просирийских частей, и с технической точки зрения отчетливо просматривается помощь более сильного покровителя. Поэтому из-за этой иностранной подпитки джихадистов террористическая активность там сохраняется, и обстановка в данных безлюдных зонах остается опасной и сложной, а иногда и почти неконтролируемой», — резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.