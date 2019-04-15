«Новатэк» перенесет перевалку СПГ из Норвегии в Россию

Москва, 15 апреля. Газовая компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа в Россию к концу года, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Перевалка необходима, чтобы оптимизировать использование специально построенных для «Ямал СПГ» танкеров усиленного ледового класса Arc7, которые способны самостоятельно передвигаться по льду.

По данным «Коммерсанта», компания намерена перенести перевалку сжиженного газа проекта «Ямал СПГ», которая в настоящее время происходит в норвежском Хоннингсвоге, в Мурманскую область. В качестве новой точки перевалки «Новатэк» рассматривает остров Кильдин.

В корпорации подтвердили, что «Новатэк» занимается проектированием перевалов в Мурманской области. Как сообщили СМИ, российское министерство транспорта уже одобрило новую схему «Новатэка». Однако руководству газовой компании предстоит провести консультации с министерством обороны России.

Источники издания, говоря о причинах переноса перевалки, сообщили, что Хоннингсвог — не слишком удачное место с точки зрения погодных условий. В то же время они полагают, что к такому решению подтолкнуло и оказываемое на Норвегию давление со стороны американских властей.

В конце декабря прошлого года глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что западные страны начали оказывать давление на Осло из-за сотрудничества с российской компанией.

Стоит отметить, что власти Соединенных Штатов также критикуют проект «Северный поток — 2», который предполагает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии. Американцы пытаются навязать европейским странам поставки своего сжиженного газа, который в разы дороже российского.