Священник сорвал уличный концерт Гребенщикова в Грузии

Тбилиси, 15 апреля. Грузинский священник сорвал импровизированное выступление известного российского рок-музыканта Бориса Гребенщикова.

Гребенщиков и его группа «Аквариум» устроили «уличный концерт» у монастыря Джвари, который расположен в древней столице Мцхета. Очевидцы сняли на видео выступление рок-музыкантов и выложили в социальные сети.

В кадр попал и грузинский священник. Во время исполнения одной из песен он подошел к Гребенщикову и потребовал прекратить «дискотеку во дворе церкви».

«Прекратите устраивать дискотеку во дворе церкви!» — сказал священник.

Рок-музыкант без комментариев прекратил петь и играть, пишет «Взгляд».

Напомним, на своей странице в Facebook лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сообщил о переносе тура коллектива на Украине. Он выразил надежду, что отмененный в декабре тур состоится в июне 2019 года.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка нападения украинского националиста на лидера группы «Аквариум». Инцидент произошел в Киеве во время уличного концерта на Пейзажной аллее.

Радикал прорвался на сцену с плакатом, на котором были оскорбительные лозунги в адрес рок-исполнителя. Зрители быстро оттеснили нападавшего.

Директор российской рок-группы «Аквариум» Максим Ланде прокомментировал инцидент. Он подчеркнул, что у «Аквариума» есть традиция давать бесплатные уличные концерты. По словам Ланде, неизвестный человек «выделился с плакатом из общей массы, но общая масса его тут же и поглотила под собственные аплодисменты».