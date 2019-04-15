Гуайдо пытается отвлечь внимание от разрушительных последствий действий США в Венесуэле

Москва, 15 апреля. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что присутствие российских и кубинских специалистов в стране является «незаконной военной интервенцией». Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что таким образом ставленник США пытается отвлечь внимание от разрушительных последствий действий Вашингтона в Венесуэле.

Ранее Хуан Гуайдо объявил присутствие граждан РФ и Кубы в Венесуэле «военной интервенцией», согласие на которую президент страны Николас Мадуро якобы дал в обход парламента. Оппозиционер также назвал приглашение в страну специалистов из РФ «попыткой решить кризис силой» и добавил, что на это неким образом «должны указывать» переговоры главы Боливарианской Республики с его сирийским коллегой Башаром Асадом.

Отметим, что еще 26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что приезд российских специалистов в страну Латинской Америки регулируется соглашением между правительствами двух государств о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан в 2001 году. Соглашение было заключено строго в соответствии с конституцией Венесуэлы и не пересматривалось.

«Дополнительного одобрения Национальной ассамблеей Венесуэлы шагов по развитию двустороннего ВТС, предпринимаемых в рамках положений указанного соглашения, не требуется», — объясняла Мария Захарова.

Однако новое заявление Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, уже не вызывает удивление. С того момента, как Штаты признали его «легитимным главой» страны, в западной и прозападной прессе освещение событий в Каракасе превратилось в информационную кампанию по тиражированию вбросов. Сюда можно отнести и ложь о вывозе самолетами российской авиакомпании «золота Мадуро», и фейк о мифической ЧВК «Вагнер», якобы направленной в Каракас. Оба вброса были опровергнуты в том числе и изданиями, которые их опубликовали.

Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что очередное заявление Хуайна Гуайдо — еще одно подтверждение, что действует он несамостоятельно. Эксперт обратил внимание, что речь венесуэльского оппозиционера прозвучала в унисон с позицией Вашингтона. Несколько дней назад США высказались на ту же тему: они заявили, что не приветствуют присутствие России, Кубы и Китая в Боливарианской Республике.

Лидовской подчеркнул, что представители РФ находятся в стране на совершенно законных основаниях.

«Контракты были заключены еще во времена Чавеса. Сами попытки объявить «интервенцией» присутствие специалистов, занимающихся обслуживанием российской же техники, купленной по тем военным контактам — это отчасти даже забавно. Зачем это Гуайдо? Чтобы обелить себя, а лучшая оборона, как мы знаем, нападение», — сказал Егор Лидовской в комментарии Nation News.

Он добавил, что своими громкими заявлениями Гуайдо пытается отвлечь внимание международной общественности от разрушительных последствий, к которым привели действия США в Венесуэле.

Лидовской считает, что Штаты ведут в Венесуэле «классическую гибридную войну», комбинируя элементы военного вмешательства, экономического давления и информационной блокады. Эксперт подчеркнул, что мировые СМИ, многие из которых принадлежат американским компаниям, должным образом не освещают события в Каракасе.

«Сам факт, что такие действия совершаются, указывает на вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы и эти атаки уже нельзя назвать просто «саботажем»: из-за них страдают люди», — добавил Лидовской.

Экономические санкции и арест активов Каракаса за рубежом, кибератаки на энергосистему страны, диверсии на продовольственных складах — все это крайне сильно вредит жизни народа Венесуэлы.