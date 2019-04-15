В Совфеде объяснили полное прекращение сотрудничества с НАТО

Когда Североатлантический альянс пытается разговаривать с Россией языком силы, Москве трудно отвечать языком дипломатии. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов, комментируя полное прекращение сотрудничества между НАТО и РФ.

Слишком далеко зашли

Российская Федерация и Североатлантический альянс полностью прекратили сотрудничество по гражданским и военным линиям. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы министерства иностранных дел Александр Грушко.

«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика», — отметил он.

Грушко указал на абсурдность самого решения Альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии. Он подчеркнул, что от отношений между Российской Федерацией и НАТО во многом зависит и безопасность в европейском регионе.

Замминистра выразил мнение, что Североатлантический альянс зашел слишком далеко в нагнетании конфронтации с Москвой.

Агрессивный курс НАТО

По словам Олега Морозова, прекращения сотрудничества между НАТО и РФ — закономерный итог. Сенатор отметил, что растет градус глобального противостояния. Североатлантический альянс проводит агрессивный курс в отношении России.

«Вся система действий, с которыми мы сегодня сталкиваемся, влияет на отношения между НАТО и РФ. Это продвижение военных систем альянса к нашим границам, это создание новых военных баз, это демонстрация силы в приграничных районах с Российской Федерацией. Плюс, учения, которые проводятся силами Альянса рядом с нашей территорией. Это все демонстрирует агрессивные намерения блока НАТО», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор подчеркнул, что Россия постоянно сталкивается с публичной демонстрацией военной силы. Все это снижает возможность дипломатического диалога в рамках тех организаций и структур, которые создавались как раз для того, чтобы этот диалог состоялся, уверен политик.

«Сейчас, к сожалению, он на нуле. Это [прекращение диалога] в том числе и наша реакция на то, что с нами пытаются разговаривать языком силы. Когда с тобой говорят языком силы, то очень трудно отвечать языком дипломатии», — заключил Олег Морозов.

Ранее в Госдуме пообещали поставить НАТО на место в случае агрессии в Черном море.