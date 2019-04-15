Эсминец ВМС США вошел в Черное море. События дня. ФАН-ТВ

США в Черном море
К российским границам сегодня прибыл неожиданный гость — американский эсминец «Росс». Корабль зашел в акваторию Черного моря и сразу же привлек внимание наших спецслужб. Они установили за «гостем» оперативный контроль, но пока в режиме обычного наблюдения. Стоит ли говорить, что активность НАТО у границ России непрерывно растет в последние годы, а позиция Запада по отношению к стране вообще не меняется. Свои действия альянс оправдывает, конечно же, «российской угрозой» и защитой Украины в регионе. А вот Москва в свою очередь к провокациям НАТО относится негативно. Ведь безобидные, казалось бы, выходки в любой момент могут привести к самым серьезным последствиям.
ДТП под Пензой
Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Мокшанском районе под Пензой. Сегодня утром на трассе М5 «Урал» в лобовую столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль Lada Largus. Для «легковушки» авария стала роковой — машину смяло так, что все ее пассажиры и шофер скончались на месте. Фура пострадала меньше, ее водитель избежал серьезных травм и отказался от госпитализации. По некоторым данным, все погибшие — уроженцы Башкирии ехали в Москву на заработки. Информации о виновнике ДТП пока не поступало, а экстренные службы еще выясняют детали происшествия.
Беглецы в Тыве
Полиция тем временем продолжает поиск беглецов в Тыве. При содействии Росгвардии оперативники задержали уже четверых. Вчера они и еще пятеро человек, которые остаются на свободе, совершили побег из следственного изолятора в селе Кызыл-Мажалык. Они напали на дежурного и ранили его ножом. Среди беглецов есть фигуранты дел о разбое и убийстве, но похоже, что теперь к ним добавятся еще несколько статей «о побеге» и «о посягательстве на жизнь полицейского». Однако местонахождение пяти преступников по-прежнему не известно.
Алле Пугачевой — 70
Сегодня юбилей празднует одна из главных звезд советской и российской эстрады — Алла Пугачева. Заслуженной артистке страны исполнилось 70 лет. И хотя народную славу примадонна снискала еще в 70-х, ее популярность не утихает и по сей день. Песни «Арлекино», «Миллион алых роз» и множество других хитов стали визитной карточкой певицы. О ее таланте сегодня говорят не только коллеги, но и президент России Владимир Путин, который поздравил Пугачеву с юбилеем: «Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу. И конечно, особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу», — сказал Владимир Путин, президент России. Однако, несмотря на всеобщий ажиотаж, день рождения певица отметит в кругу родных и близких. Но уже скоро все же порадует поклонников сольным концертом.