Эсминец ВМС США вошел в Черное море. События дня. ФАН-ТВ

США в Черном море К российским границам сегодня прибыл неожиданный гость — американский эсминец «Росс». Корабль зашел в акваторию Черного моря и сразу же привлек внимание наших спецслужб. Они установили за «гостем» оперативный контроль, но пока в режиме обычного наблюдения. Стоит ли говорить, что активность НАТО у границ России непрерывно растет в последние годы, а позиция Запада по отношению к стране вообще не меняется. Свои действия альянс оправдывает, конечно же, «российской угрозой» и защитой Украины в регионе. А вот Москва в свою очередь к провокациям НАТО относится негативно. Ведь безобидные, казалось бы, выходки в любой момент могут привести к самым серьезным последствиям.

ДТП под Пензой Пять человек стали жертвами страшного ДТП в Мокшанском районе под Пензой. Сегодня утром на трассе М5 «Урал» в лобовую столкнулись грузовик МАЗ и автомобиль Lada Largus. Для «легковушки» авария стала роковой — машину смяло так, что все ее пассажиры и шофер скончались на месте. Фура пострадала меньше, ее водитель избежал серьезных травм и отказался от госпитализации. По некоторым данным, все погибшие — уроженцы Башкирии ехали в Москву на заработки. Информации о виновнике ДТП пока не поступало, а экстренные службы еще выясняют детали происшествия.

Беглецы в Тыве Полиция тем временем продолжает поиск беглецов в Тыве. При содействии Росгвардии оперативники задержали уже четверых. Вчера они и еще пятеро человек, которые остаются на свободе, совершили побег из следственного изолятора в селе Кызыл-Мажалык. Они напали на дежурного и ранили его ножом. Среди беглецов есть фигуранты дел о разбое и убийстве, но похоже, что теперь к ним добавятся еще несколько статей «о побеге» и «о посягательстве на жизнь полицейского». Однако местонахождение пяти преступников по-прежнему не известно.