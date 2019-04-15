Как американская политика «только кнута» привела Турцию к России

Вашингтон со своей политикой «только кнута» сам заставил Турцию отдалиться от США и искать поддержку у России. Так доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, поддержавшего Анкару в позиции по С-400.

«Кого только Запад не критикует! Он критикует и меня, и моего друга Эрдогана (президента Турции Реджепа Эрдогана — Прим. ФАН), Турция им чем-то не нравится. Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Анкару начинают критиковать, нападать на Турцию», — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского президента, агрессивный подход США может свидетельствовать лишь о том, что Анкара заняла правильную позицию с точки зрения защиты своих национальных интересов.

«Как только ваши конкуренты, а может, и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно, хотя они не противники вам, вы в одном «плуге» НАТО. Поэтому я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает свой суверенитет и независимость. Такую же позицию я занимаю и в Беларуси», — добавил он.

Доктор военных наук, председатель Союза геополитиков и обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил недовольство США тем, что «сам факт закупки С-400 предполагает, что в системе вооружения Турции появилось «инородное тело», которое не увязано с системами управления НАТО».

«С-400 будут полностью завязаны на Россию просто потому, что в Турции не производятся ни ракеты для наших ЗРК, ни другие комплектующие. Все это российского производства. Для Анкары это очень серьезный разворот, так как она по этому комплексу будет очень зависима от России. Причем надо понимать, что, зная механизмы работы этого комплекса, мы можем создать средства радиоэлектронного подавления, способные эту систему, в случае войны против России, просто подавить. Эрдоган это понимает, но все равно закупает наше оружие», — говорит военный аналитик.

Продолжение нынешнего курса Турции по активному взаимодействию с Российской Федерацией будет, по мнению собеседника ФАН, зависеть от американской и европейской политики. А она сегодня построена на принципе «только кнут».

«Это приводит к тому, что они (США и Евросоюз. — Прим. ФАН) только отталкивают Турцию. Анкара когда-то рвалась в ЕС, но ее туда не пустили. Она пыталась получить современное американское оружие — F-35, комплексы MIM-104 Patriot, — и им тоже отказали. Далее Штаты пытались организовать госпереворот в 2016 году, где американское оружие тоже фигурировало. Врага турецкого президента и действующей власти Фетхуллаха Гюлена они держат у себя, берегут, лелеют и защищают. А еще поддерживают курдов, вопреки интересам Анкары. В этих условиях турецкому руководству ничего другого не остается, кроме как искать опору у другого центра силы — России», — заключил аналитик.

И смена турецкого курса продолжится, это можно остановить только в том случае, если Реджеп Эрдоган и его партия исчезнут, и к власти придут «радикальные проамериканские» силы. Напомним, Турция ранее неоднократно заявляла, что не откажется от планов покупать С-400, и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что российские системы ЗРК несовместимы со стандартами Альянса и грозят санкциями за их возможное приобретение.