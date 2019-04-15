В США назвали «сюрреализмом» дебаты Порошенко с пустой трибуной

Нью-Йорк, 15 апреля. Журналисты The New York Times назвали «сюрреализмом» так называемые дебаты президента Украины Петра Порошенко с пустой трибуной вместо его конкурента Владимира Зеленского.

В США отреагировали на «дебаты» Порошенко в «Олимпийском», на которые Зеленский так и не пришел. По мнению авторов статьи, президентская гонка на Украине приняла сюрреалистическую форму.

«Вместо ожидавшихся дебатов между двумя кандидатами зрители наблюдали, как действующий глава государства обсуждал будущее страны с пустой трибуной, на которой было написано имя его соперника, комедианта Владимира Зеленского», — пишет The New York Times.

Журналисты отметили, что Зеленский заранее дал понять оппоненту, что не явится на мероприятие из-за разногласий по срокам проведения дебатов.

Напомним, дебаты были запланированы на 19 апреля, однако Порошенко перенес их 14 число. Накануне президент Украины явился в «Олимпийский» и заявил, что ждет встречи с Зеленским. Конкурент так и не появился, поэтому глава страны, пользуясь случаем, провел агитационное выступление и пообщался с журналистами. Завершением его выступления стала песня «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»).

Обвиняемая в подготовке теракта на Украине депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала «смешным и гадким» выступление Порошенко на «Олимпийском». Она добавила, что на стадионе «не хватало только грейдера», чтобы Порошенко «вылез, как в 2014 году, и начал снова делать революцию».

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. Зеленский и Порошенко набрали наибольшее количество голосов — 30,24% и 15,95% соответственно. Второй тур состоится 21 апреля.