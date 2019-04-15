МИД РФ заявил о полном прекращении сотрудничества РФ с НАТО

Москва, 15 апреля. Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Североатлантический альянс отказался от позитивной повестки в отношениях с Москвой.

«НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует», — сказал Александр Грушко в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что сейчас нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика. Само решение Альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии с Россией Грушко назвал абсурдным. Дипломат напомнил, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит безопасность в Европе. Замглавы МИД РФ отметил, что НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с РФ.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалась НАТО, — под холодную войну», — сказал Грушко.

По его словам, общие военные расходы стран НАТО за 2018 год составили более триллиона долларов. Эта цифра в 22 раза больше, чем российские траты на оборону. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва не собирается участвовать в гонке военных бюджетов с Североатлантическим альянсом. Он добавил, что РФ делает ставку на «экономичные, точечные и эффективные средства».

«В том, что касается вооруженного конфликта с НАТО, то все здравомыслящие надеются, что этого не произойдет. Это была бы катастрофа для всего человечества. Уверен, что это понимают и в Вашингтоне, и в Брюсселе», — сказал Александр Грушко.

Он добавил, что обновление НАТО было бы возможным через установление стратегического партнерства с Россией. По словам замглавы МИД РФ, такая попытка предпринималась в 2010 году на саммите в Лиссабоне, однако успехом она не увенчалась из-за нежелания Североатлантического альянса поступиться своей «исключительностью».