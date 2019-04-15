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Малахов раскроет тайну появления сына Сергея Зверева

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Малахов раскроет тайну появления сына Сергея Зверева

Москва, 15 апреля. Стилист Сергей Зверев в передаче шоумена Андрея Малахова «Привет, Андрей!» рассказал о том, как в его семье появился усыновленный мальчик Сергей. Анонс программы опубликован в YouTube.

В ролике Зверев говорит о том, как 23 года назад побывал в провинциальном детском доме. Там он встретил мальчика, который в момент появления Зверева сидел в углу с куском хлеба и большой кружкой. В анонсе Малахов пообещал, что раскроет тайну появления мальчика в Москве. При этом в студии в это время будет находиться только Сергей Зверев — младший. Шоу выйдет в эфир вечером 15 апреля.  

Напомним, сын российского стилиста Сергея Зверева в студии передачи «Прямой эфир с Андреем Малаховым» узнал, кто его настоящие родители. Ведущий вручил молодому человеку конверт с ДНК-тестом, открыв который Зверев-младший не смог сдержать слез. 

Молодой человек несколько лет ищет своих биологических родителей, поскольку стилист усыновил Сергея, когда тот был еще ребенком. Сергей Зверев — младший в поисках своих родственников приехал в Иркутскую область. Чтобы выяснить, является ли известный стилист дядей Сергея Зверева — младшего, он решил пройти ДНК-тест. Двоюродный дед молодого человека сдал образец на анализ. Результат Сергей узнал во время прямого эфира в программе Малахова.

Автор: Алия Садыкова
Источник: YouTube
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