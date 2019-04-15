Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Глава Эстонии рассказала, чего ждет от встречи с Путиным

383
0 Оставить комментарий

Глава Эстонии рассказала, чего ждет от встречи с Путиным

Таллин, 15 апреля. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным поспособствует диалогу и развитию отношений между странами на всех уровнях.

«Я надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском», — отметила эстонский президент в интервью ресурсу ERR.

В начале апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин во время встречи с эстонской коллегой планирует развеять страхи Таллина в сфере безопасности.

«Президент России Владимир Путин хочет на встрече (с Кальюлайд) развеять опасения Эстонии по поводу безопасности», — обратил внимание пресс-секретарь.

Песков также указал, что основная цель переговоров Путина и Кальюлайд — «поближе познакомиться, обсудить актуальную повестку дня».

Ранее стало известно, что президент Эстонии приедет в российскую столицу в предстоящий четверг, 18 апреля. Кальюлайд назвала готовящуюся встречу с Путиным важной для двусторонних отношений.

Ранее в Литве отреагировали на решение Кальюлайд встретиться с Путиным. Как отметил кандидат в президенты, глава правительства Эстонии Саулюс Сквернялис, Кальюлайд защищает национальные интересы страны.

Автор: Сергей Петров
Источник: ERR
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров