Глава Эстонии рассказала, чего ждет от встречи с Путиным

Таллин, 15 апреля. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает, что предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным поспособствует диалогу и развитию отношений между странами на всех уровнях.

«Я надеюсь, что это приведет к диалогу, который будет по возможности искренним и распространится на все уровни, а не останется только на президентском», — отметила эстонский президент в интервью ресурсу ERR.

В начале апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин во время встречи с эстонской коллегой планирует развеять страхи Таллина в сфере безопасности.

«Президент России Владимир Путин хочет на встрече (с Кальюлайд) развеять опасения Эстонии по поводу безопасности», — обратил внимание пресс-секретарь.

Песков также указал, что основная цель переговоров Путина и Кальюлайд — «поближе познакомиться, обсудить актуальную повестку дня».

Ранее стало известно, что президент Эстонии приедет в российскую столицу в предстоящий четверг, 18 апреля. Кальюлайд назвала готовящуюся встречу с Путиным важной для двусторонних отношений.

Ранее в Литве отреагировали на решение Кальюлайд встретиться с Путиным. Как отметил кандидат в президенты, глава правительства Эстонии Саулюс Сквернялис, Кальюлайд защищает национальные интересы страны.