Усиление присутствия США в Польше связали с подготовкой провокаций против РФ

Американский президент Дональд Трамп может 1 сентября во время визита в Польшу объявить об усилении присутствия Соединенных Штатов в европейской республике. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук РФ Александра Бартоша, США и НАТО, прикрываясь мнимыми «российскими угрозами», готовятся совершить провокации против Москвы.

Как пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Трамп, находясь в Польше на мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, может сделать заявление об укреплении военного сотрудничества между странами.

«Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают темп. Американцы сигнализировали польским партнерам, что Трамп рассматривает возможность приглашения [президента Польши] Анджея Дуды в Белый дом уже в середине июня, чтобы разрешить последние споры по вопросу расширения американских баз в Польше», — пишет издание.

Подчеркивается, что речь может идти о появлении целой американской дивизии и соответствующей военной инфраструктуры на польской территории.

Примечательно, что в польском Президентском дворце эту информацию пока не комментируют, ограничиваясь только тем, что американская сторона действительно приглашена на годовщину. Россию Варшава отказалась приглашать на мероприятия.

Как объяснил военный эксперт Александр Бартош в интервью Федеральному агентству новостей, США искусственно создают напряженность в Европе, особенно в государствах, граничащих с Россией.

«США нагнетают обстановку вокруг мнимых угроз России. На самом деле, они наращивают военное присутствие в Европе, прежде всего, на востоке, у границ РФ — в Польше, Прибалтике. Недавно в Румынии прошла проверку система противоракетной обороны. Разговоры об увеличении военного контингента в Польше остаются в русле обычных приготовлений Вашингтона и НАТО к возможному обострению в Европе и различным провокациям против России», — рассказал он.

Если Вашингтон в самом деле разместит свою военную компоненту в Польше, то это будет нарушением международных договоров, в подписании которых принимали участие США, заметил Бартош.

«То, что американцы собираются разместить там целую дивизию, идет вразрез со множеством подписанных международных документов, в том числе с Основополагающим актом Россия — НАТО о неразмещении существенных боевых сил в приграничных районах. Появление целой дивизии — вопиющее нарушение договора, который подписывали представители Соединенных Штатов, и которое не было спровоцировано никакими действиями РФ, как они любят утверждать», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, по словам военного эксперта, делая подобные заявления, «Трамп создает предвыборную платформу, позиционируя себя, как ярого настроенного против РФ политика».

Россия не должна оставлять без ответа провокационные шаги США и НАТО, уверен эксперт. Александр Бартош предположил, как может отреагировать российская сторона на эскалацию напряженности в Европе.

«Оставлять такие шаги, которые представляют явную угрозу национальной безопасности, без внимания России нельзя. Какие действия будет предпринимать наше военно-политическое руководство, посмотрим, но думаю, речь будет идти об усилении нашего военного компонента в Калининградской области, возможно, какие-то меры также будут исходить от союза Россия — Белоруссия», — заключил он.

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