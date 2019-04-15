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Усиление присутствия США в Польше связали с подготовкой провокаций против РФ

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Усиление присутствия США в Польше связали с подготовкой провокаций против РФ

Американский президент Дональд Трамп может 1 сентября во время визита в Польшу объявить об усилении присутствия Соединенных Штатов в европейской республике. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук РФ Александра Бартоша, США и НАТО, прикрываясь мнимыми «российскими угрозами», готовятся совершить провокации против Москвы.

Как пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Трамп, находясь в Польше на мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине начала Второй мировой войны, может сделать заявление об укреплении военного сотрудничества между странами.

«Переговоры между Варшавой и Вашингтоном набирают темп. Американцы сигнализировали польским партнерам, что Трамп рассматривает возможность приглашения [президента Польши] Анджея Дуды в Белый дом уже в середине июня, чтобы разрешить последние споры по вопросу расширения американских баз в Польше», — пишет издание.

Усиление присутствия США в Польше связали с подготовкой провокаций против РФ

Подчеркивается, что речь может идти о появлении целой американской дивизии и соответствующей военной инфраструктуры на польской территории.

Примечательно, что в польском Президентском дворце эту информацию пока не комментируют, ограничиваясь только тем, что американская сторона действительно приглашена на годовщину. Россию Варшава отказалась приглашать на мероприятия.

Усиление присутствия США в Польше связали с подготовкой провокаций против РФ

Как объяснил военный эксперт Александр Бартош в интервью Федеральному агентству новостей, США искусственно создают напряженность в Европе, особенно в государствах, граничащих с Россией.

«США нагнетают обстановку вокруг мнимых угроз России. На самом деле, они наращивают военное присутствие в Европе, прежде всего, на востоке, у границ РФ — в Польше, Прибалтике. Недавно в Румынии прошла проверку система противоракетной обороны. Разговоры об увеличении военного контингента в Польше остаются в русле обычных приготовлений Вашингтона и НАТО к возможному обострению в Европе и различным провокациям против России», — рассказал он.

Если Вашингтон в самом деле разместит свою военную компоненту в Польше, то это будет нарушением международных договоров, в подписании которых принимали участие США, заметил Бартош.

«То, что американцы собираются разместить там целую дивизию, идет вразрез со множеством подписанных международных документов, в том числе с Основополагающим актом Россия — НАТО о неразмещении существенных боевых сил в приграничных районах. Появление целой дивизии — вопиющее нарушение договора, который подписывали представители Соединенных Штатов, и которое не было спровоцировано никакими действиями РФ, как они любят утверждать», — пояснил собеседник ФАН.

Кроме того, по словам военного эксперта, делая подобные заявления, «Трамп создает предвыборную платформу, позиционируя себя, как ярого настроенного против РФ политика».

Усиление присутствия США в Польше связали с подготовкой провокаций против РФ

Россия не должна оставлять без ответа провокационные шаги США и НАТО, уверен эксперт. Александр Бартош предположил, как может отреагировать российская сторона на эскалацию напряженности в Европе.

«Оставлять такие шаги, которые представляют явную угрозу национальной безопасности, без внимания России нельзя. Какие действия будет предпринимать наше военно-политическое руководство, посмотрим, но думаю, речь будет идти об усилении нашего военного компонента в Калининградской области, возможно, какие-то меры также будут исходить от союза Россия — Белоруссия», — заключил он.

Ранее в Крыму предостерегли эсминец ВМФ США от резких действий в Черном море.

Автор: Константин Смирнов
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