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Сенатор Арашуков подал из СИЗО декларацию о доходах

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Сенатор Арашуков подал из СИЗО декларацию о доходах

Москва, 15 апреля. Член Совета Федерации Рауф Арашуков направил в верхнюю палату парламента декларацию о доходах. Об этом в понедельник сообщила адвокат подозреваемого Анна Ставицкая.

«Ранее Арашуков обратился в Совет Федерации с просьбой прислать ему справку 2-НДФЛ для заполнения декларации, но, когда его проигнорировали, он отправил из СИЗО приблизительную информацию о своих доходах», — отметила она.

Ставицкая добавила, что сенатор предоставил документ в установленный законом срок, однако не знает, когда его направила администрация СИЗО, передает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что Арашукова-младшего могут лишить полномочий сенатора, если он не предоставил до 1 апреля декларацию о доходах за прошлый год. Как объяснил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев, полномочия сенатора досрочно прекращаются в случае непредставления или несвоевременного представления декларации о доходах и имуществе. 26 марта Басманный суд Москвы продлил срок ареста парламентария на три месяца.

Напомним, что член Совета Федерации от КЧР Рауф Арашуков был арестован судом на два месяца по подозрению в совершении двух заказных убийств. Задержание сенатора произошло прямо в зале заседания Совфеда. Его отец Рауль Арашуков также был арестован на два месяца. По версии следствия, он причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Автор: Антон Соколов
Источник: ТАСС
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