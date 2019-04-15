ФСБ попросила продлить арест задержанным в Керченском проливе украинским морякам

Москва, 15 апреля. Федеральная служба безопасности России попросила суд продлить до конца июля срок ареста украинским морякам, которые были задержаны после провокации в Керченском проливе в ноябре, сообщил представляющий интересы украинцев адвокат Николай Полозов.

«Следствие подало в суд ходатайства о продлении срока ареста до конца июля», — приводит РИА Новости слова адвоката.

По его словам, Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство 17 апреля. Полозов уточнил, что срок расследования продлен до 25 августа.

Напомним, в конце ноября прошлого года украинская сторона устроила провокацию в Керченском проливе. Три корабля ВМС Украины, нарушив российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. Украинские моряки совершали опасные маневры и не реагировали на законные требования Москвы прекратить. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных украинцев было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией. Глава государства заявил, что она была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.