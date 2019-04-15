Сирия, 15 апреля. В результате взрыва в городе Аш-Шаафа в Дейр-эз-Зоре погибли две женщины. Детонация заминированного мотоцикла произошла северо-восточнее Алеппо. Турецкие военные продолжают патрулировать демилитаризованную зону в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели подрывные работы в Восточной Гуте Дамаска; подверглись обстрелам исламистов юго-западнее Алеппо; уничтожили опорный пункт боевиков в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: обвиняется в похищении двух курдских бойцов в городе Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации взрыва в Кабасине на северо-востоке от Алеппо; арестовали четырех молодых людей в городе Айн-Исса на севере Ракки.

ВС Турции: продолжают патрулировать демилитаризованную зону на юге Идлиба.

Провинция Дамаск

На северо-востоке Дамаска завершился еще один этап подрывных работ. Согласно данным военного источника в сети Telegram (SyrianArabNewsAgency), саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) уничтожили следы военного присутствия исламистов вооруженной оппозиции в городе Дума, расположенном на территории оазиса Восточная Гута. Напомним, населенный пункт был зачищен в последнюю очередь, поскольку радикалы группировки «Джейш Аль-Ислам»*****, оккупировавшие его, долгое время отказывались покинуть территорию провинции, несмотря на потери, понесенные в боях с правительственными войсками. Тем не менее после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон джихадисты все же согласились капитулировать.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо прогремел взрыв. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), детонировал заминированный мотоцикл, находившийся в городе Кабасин северо-восточнее Аль-Баба. Жертвами инцидента стали три мирных жителя. В установке СВУ подозреваются так называемые спящие ячейки курдских вооруженных формирований. Напомним, курды заявили о начале подпольной деятельности в оккупированных «Сирийской свободной армией»** (ССА) районах после утраты контроля над Африном в марте прошлого года.

Между тем на юго-западе от Алеппо произошли новые перестрелки между силами незаконных бандформирований и правительственными войсками. По неподтвержденным данным интернет-портала Step News Agency, боевики ударили по позициям САА в районе поселения Вурайда, в результате чего пострадали несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, радикалы не перестают провоцировать боестолкновения с силами САР в демилитаризованной зоне, невзирая на действующий здесь режим тишины.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о взрыве в городе Аш-Шаафа в юго-восточной части провинции. Детонация бомбы, которая, как предполагается, была заложена террористами ИГ1 еще во время оккупации данных территорий, привела к обрушению одного из жилых домов, что, в свою очередь, обернулось гибелью двух женщин. Напомним, Аш-Шаафа был захвачен «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) еще в январе, однако необходимые меры по его зачистке курды до сих пор не приняли, что ставит под угрозу жизни местных жителей.

Появилась информация о том, что в городе Хаваидж на северо-западе от Меядина неизвестными были похищены два курдских бойца. Twitter-канал (deirezzor24) передает, что никакой информации о возможных похитителях на данный момент не поступало. Тем не менее местные активисты подозревают в случившемся боевиков подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Идлиб

В Идлибе не утихают столкновения между войсками САР и радикалами вооруженной оппозиции. По сведениям медиапортала Masar Press Agency, под огнем артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались фортификационные сооружения боевиков недалеко от населенного пункта Хубейт. Кроме того, Telegram-канал (SyrianArabNewsAgency) сообщает о том, что правительственным войскам удалось уничтожить один из опорных пунктов джихадистов вблизи города Ат-Тамания. Между тем информации о потерях исламистов в живой силе пока не поступало.

Турецкие военные продолжают патрулировать территорию демилитаризованной зоны, сформированной на окраинах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в Twitter военный источник (leventkemaI), конвой вооруженных сил Турции был замечен вблизи города Серакиб к востоку от административного центра региона.

Провинция Ракка

Информационное агентство Masar Press Agency сообщает о том, что курды приступили к арестам гражданских лиц в северной части региона. Члены «курдской милиции» «Асайиш» задержали четырех молодых людей в городе Айн-Исса в рамках принудительной мобилизации. Позднее они будут зачислены в ряды новобранцев «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Напомним, накануне аресты также прошли в административном центре региона и в соседней Хасаке. Как сообщалось ранее, насильственная вербовка, проводимая курдами, не раз становилась причиной митингов и протестов арабского населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)