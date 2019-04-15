Путин пожелал губернатору Ставрополья успехов на региональных выборах

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах главы региона.

Глава Ставрополья на встрече с Путиным в Кремле отметил рост валового регионального продукта в два раза, строительство объектов инфраструктуры, в том числе пяти стадионов, развитие спорта и туризма в регионе за последние пять лет. Владимиров заявил, что хотел бы согласовать свою кандидатуру на пост главы региона на выборах 2019 года и заручиться поддержкой президента РФ.

«Окончательное слово должны будут люди сказать в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов в сентябре этого года. Я желаю Вам успехов», — ответил Путин.

Владимиров в 2013 году был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края, а в апреле 2014 года был выбран главой региона. Владимиров отчитался перед главой государства о росте туристического потока за последние пять лет, росте средней зарплаты в регионе и строительстве домов, школ и детских садов. При этом Владимиров отметил, что в Ставрополье сохраняются и проблемы, в числе основных он назвал низкий уровень минимальной зарплаты. Глава региона добавил, что на данный момент эту проблему решают за счет своих надбавок.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Путин продолжает свое регулярное общение с главами регионов. По словам Пескова, в понедельник глава государства будет фокусироваться на внутренних делах, у него запланированы внутренние совещания и встречи.