В США нашли «своего Чубайса», продавшего ядерные секреты Китаю

Вашингтон, 15 апреля. Президент США Билл Клинтон в годы своего руководства страной продал Китаю ядерные секреты. С таким обвинением выступил американский писатель и политический деятель Дэвид Горовиц в своем труде, посвященном 42-му главе Белого дома.

По его словам, администрация президента США в конце XX века допустила «добровольное раскрытие всех секретов ядерных испытаний Америки в сочетании с систематической их кражей». Горовиц утверждает в своем труде, что фактически безопасность внутренней информации была саботирована, а техническое преимущество США вследствие этого «было уничтожено».

Горовиц полагает, что администрация 42-го главы Белого дома принимала миллионы долларов от разведывательных служб и военных враждебных держав, в частности от Китая. В обмен на такие вклады раскрывалась секретная информация, пишет «Царьград».

«Одним из ключевых технологических прорывов, которые получил Китай, (...) была поставка суперкомпьютеров, когда-то запрещенных к экспорту по соображениям безопасности», — заявил Горовиц.

В социальных сетях уже отреагировали на опубликованный материал и заявили, что в США, по всей видимости, нашли «своего Чубайса» — антигероя, который «во многом виноват».

«Похоже, у США появился свой Чубайс — тоже рыжий», — написал Григорий Турцев.

Похоже, у США появился свой Чубайс - тоже рыжий )) https://t.co/NOvolFNHHM — Григорий Турцев (@Npisaka) 15 апреля 2019 г.

Напомним, шутка «во всем виноват Чубайс» появилась благодаря сатирической программе «Куклы», в которой был скетч с увольнением чиновника первым президентом РФ Борисом Ельциным. По сценарию глава государства возложил на него ответственность за провал правящей партии на выборах.

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс в свое время руководил комитетом по управлению государственным имуществом, работал в должности замглавы правительства, возглавлял администрацию президента и был министром финансов.

Сам топ-менеджер, комментируя вошедшую в обиход шутку, подчеркнул, что его сделали «козлом отпущения» за все неприятности, которые случались с россиянами в девяностые годы. Впоследствии его отрицательную репутацию начали использовать разные политики, которые стали критиковать Чубайса для получения политических очков, уточнил он.