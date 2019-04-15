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Ребенок в ЛНР ранен при обстреле ВСУ

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Ребенок в ЛНР ранен при обстреле ВСУ

Луганск, 15 апреля. Девочка-подросток пострадала в результате обстрела ВСУ в городе Золотое-5 в Луганской народной республике, сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

По данным ведомства, 11-летняя девочка была доставлена в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу. Согласно заключению медиков, ребенок получил «минно-взрывную травму, ссадину левой ушной раковины». Состояние подростка оценивает как удовлетворительное.

По данным МЧС ЛНР, в воскресенье вечером начался обстрел со стороны украинских силовиков, в результате чего три окна в квартире вылетели. Отмечается, что осколок стекла задел девочку. 

Ранее представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил о шести обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе населенного пункта Золотое-5.

Автор: Дарья Смолина
Источник: Пресс-служба МЧС ЛНР
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