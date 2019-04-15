Французские войска готовы поддержать Джона Сноу в битве «Игры престолов»

Москва, 15 апреля. Сухопутные войска Франции заявили о готовности сражаться с Джоном Сноу в последней битве «Игры престолов». Соответствующее сообщение появилось в верифицированном аккаунте вооруженных сил страны в микроблоге в Twitter.

«Зима близко! Рядом с Джоном Сноу в последней битве Игры престолов​​​. Сухопутная армия умеет обороняться», — подчеркивается в сообщении.

Также в соцсети опубликовано видео продолжительностью 48 секунд. На нем запечатлены несколько мужчин, стоящих у стола и изучающих диспозицию войск на карте. На ней можно заметить очертания гербов Великих домов Семи королевств, а также «Дома сухопутной армии» — галльского петуха. Он является символом Франции.

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» был создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера одного из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения состоялась 17 апреля 2011 года. 14 апреля вышел первый эпизод восьмого сезона.

Известно, что в заключительном сезоне будет шесть серий. Но продолжительность каждой из них, за исключением первых двух, составит около полутора часов.

Отметим, уже 21 апреля выйдет вторая серия продолжительностью 58 минут, а 28 апреля зрители смогут увидеть третью серию, которая будет длиться 1 час 22 минуты.

Ранее Федеральное агентство новостей решило прояснить основные вопросы, которые могут возникнуть перед просмотром заключительного сезона «Игры престолов».