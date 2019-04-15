76 лет лжи о Катыни. Колонка Николая Старикова

Писатель-историк и общественный деятель Николай Стариков анализирует, почему предыдущее российское руководство признало свою «вину» за Катынь, и к каким последствиям привел этот необдуманный шаг.

76 лет назад, в середине апреля 1943 года, нацистская Германия начала одну из самых масштабных кампаний по дезинформированию международной общественности. Цель проводимой Геббельсом акции была глобальной: гитлеровцы намеревались поссорить между собой союзников по антигитлеровской коалиции. Способ осуществления — обвинения в адрес СССР в якобы осуществленном массовом убийстве польских офицеров. С тех пор фальшивка была столь масштабно раскручена, что сегодня ее знает всякий, кто интересуется историей. Катынь – вот ее название.

После разгрома вермахта под Сталинградом стало ясно, что, если не придумать нечто из ряда вон выходящее, не изменить ход событий, то Третий рейх плохо закончит, причем в самое ближайшее время.

И нацисты «обнаружили» в Катынском лесу недалеко от Смоленска массовое захоронение польских офицеров. Немцы немедленно заявили, что в результате вскрытия могил они установили, что все они были казнены НКВД весной 1940 года. Смысл подобного заявления был в том, чтобы настроить резко против Москвы правительство Польши в изгнании, которое англичане сформировали и содержали в Лондоне. Расчет Берлина был на то, что поляки дадут англичанам и американцам повод в той или иной форме «поссориться» со Сталиным, что могло повлечь совсем иное развитие событий в мировой войне.

Расчет Геббельса не оправдался: Британия посчитала для себя в тот момент выгодным не поверить в «злодеяние большевиков». При этом глава лондонского «польского правительства» генерал Владислав Сикорский занял непримиримую позицию и начал реально превращаться в помеху в большой международной политике. Сталин сделал все, чтобы привести Сикорского в чувство — 21 апреля 1943 года в «Правде» даже появилась статья под заголовком «Польские попутчики Гитлера». Намек для англичан был вполне прозрачен — если мы союзники, уймите свое «польское правительство». И Черчилль генерала Сикорского унял. Владислав Сикорский погиб 4 июля 1943 года в авиационной катастрофе недалеко от Гибралтара. Его самолет взлетел с английской базы и сразу после старта рухнул в море. Полет длился всего 16 секунд. Вместе с Сикорским в катастрофе погибли его дочь Софья, начальник штаба польской армии генерал Тадеуш Климецки и начальник оперативного отдела штаба полковник Анджей Марецки. Всего из 17 членов экипажа и пассажиров выжил один только летчик.

После гибели Сикорского СССР в гибели поляков уже никто не обвинял. 12 января 1944 года была создана «специальная комиссия по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу» под руководством главного хирурга Красной армии, одного из основоположников нейрохирургии в СССР, героя социалистического труда, академика Бурденко. В состав комиссии вошли ведущие медицинские специалисты и патологоанатомы. Было произведено вскрытие могил, в которых обнаружили большое количество трупов в польском военном обмундировании. Общее количество тел по подсчету судебно-медицинских экспертов — порядка 11 тысяч. Был произведен опрос многочисленных свидетелей из местного населения. Результаты расследования были изложены на главном суде над нацистскими преступниками. В обвинительном заключении Нюрнбергского процесса вина нацистов в убийстве польских офицеров была указана вполне однозначно: «В сентябре 1941 года в Катынском лесу близ Смоленска были произведены гитлеровцами массовые убийства польских пленных офицеров». Тем самым была признана ответственность именно гитлеровской Германии за совершение этого преступления.

Позиция наших «западных союзников» в Катынском вопросе начала меняться вместе с ухудшением отношений Вашингтона, Лондона и Москвы. Обвинения в адрес СССР продолжились американской комиссией «Мэддена» в 1951-1952 годах. Однако «перелом» состоялся во времена перестройки, когда безо всяких на то оснований Горбачев и «прораб перестройки» Яковлев неожиданно приняли геббельсовскую версию событий. Тем самым фактически опровергнув текст Нюрнбергского трибунала. Следом за Горбачевым в 1992-м Борис Ельцин передал польской стороне документы так называемого «закрытого пакета №1» — доказательство «вины» СССР за произошедшее в Катыни.

На самом деле документы из этой папки были фальшивками. «В 2010 году Илюхину и экспертам-историкам Сергею Старыгину и Владиславу Шведу стало известно, как готовилась фальсификация «письма Берии №794/Б» в Политбюро ВКП(б) от марта 1940 года. В нем предполагалось расстрелять более 20 тысяч польских военнопленных. В начале 90-х одним из высокопоставленных членов Политбюро ЦК КПСС была создана группа специалистов высокого ранга по подделке архивных документов. Илюхин назвал и фамилию этого высокого партийца — «архитектор перестройки» Александр Яковлев. Об этом сообщило «Русское агентство новостей». «Группа Яковлева» работала в структуре безопасности президента Ельцина. Ею в российские архивы вброшены сотни фальшивых исторических документов.

В этом ничего удивительного нет – предательство интересов нашей страны этими «товарищами» сомнения не вызывает. Удивительно другое: текст обвинительного заключения, прочитанный в Нюрнберге, у меня есть в книжном, изданном в 1948 году, варианте. Когда же я решил найти данный документ в Интернете на первом попавшемся ресурсе, то абзаца про Катынь я в нем не нашел! Он исчез. В книге я его видел, а на страницах Интернета найти могу только там, где разоблачают фальшивые обвинения в адрес СССР по Катыни?! На других ресурсах этот фрагмент «удивительным» образом исчез, вымаран. Документ кто-то «урезал», причем очевидно, что случайным это быть не может.

Перед нами элемент информационной войны. Который стал реальным фактором мировой политики лишь только после того, как руководители СССР и России признали несуществующую вину за расстрел польских офицеров. Сегодня Катынь стала основным фактором ухудшения не только польско-российских отношений, но и вообще отношения к русским в целом. Пять миллионов поляков, замученных нацистами, забыты, о них не говорят — несколько тысяч погибших офицеров выпячиваются везде и всюду. Именно им ставят памятники даже за океаном.

На днях «катынской лжи» исполнилось уже 76 лет. Ее влияние на международную политику мы можем видеть в том, что на церемонию, посвященную началу Второй мировой войны, что пройдет 1 сентября, приглашена немецкая делегация и не приглашена делегация из России. В Польше сносятся памятники нашим солдатам — все это прямое следствие признания в преступлении, которое не совершали.

Пора поставить точку в этом деле. Что означает просто вернуться к решениям международного трибунала в Нюрнберге.

Не надо выгораживать фашистских убийц.