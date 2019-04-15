Режиссер Гранильщиков получил шесть ножевых ранений в московской галерее

Москва, 15 апреля. Шесть ножевых ранений получил известный режиссер и художник Евгений Гранильщиков в московской галерее. Об этом он сообщил подписчикам на своей странице в Instagram.

Гранильщиков отметил, что распивал алкоголь с друзьями в своей мастерской. В какой-то момент к компании присоединился незнакомец, с которым у режиссера произошел конфликт. Ссора закончилась поножовщиной: мужчина нанес художнику шесть ножевых ранений.

К счастью, все они прошли по касательной, рассказал сам Гранильщиков в соцсети. После нападения его доставили в травмпункт, где врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

В полицию режиссер не обращался. Он отмечает, что уже выглядит нормально, и его жизни ничего не угрожает.

«Те, кто переживает эту ситуацию, действительно, со мной все в порядке, — обратился он в одной из своих «сторис». — Мне очень повезло. Хочется сказать, что я не пальцем деланный. Но на самом деле мне очень повезло, реально».

Режиссер добавил, что на данный момент «весел и бодр».

«Интересная у меня жизнь», — добавил он, выложив фотографию с окровавленной рукой.

Гранильщиков живет и работает в Москве. В 2014 году его фильм «Похороны Курбе» стал участником Основного проекта IV Московской международной биеннале современного искусства «Время мечтать». Этот же проект вошел в список лучших работ 2014 года по версии онлайн-журнала о современном искусстве aroundart.org, а также участвовал в основном конкурсе фестиваля Kino Der Kunst в Мюнхене.

В прошлом году году режиссер вошел в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, который представляет выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.