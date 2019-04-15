Киев, 15 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посмотрел сериал с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» и «ужаснулся». Об этом написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам главы государства, его удивило то, как представлено в сериале сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом. Порошенко ужаснулся, посмотрев сериал с Зеленским. Он отметил: в фильме говорится, что МВФ — грабительская организация, а диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы. Порошенко был шокирован подобной риторикой.

«В переговорах о транше МВФ, грабительской организации, с помощью которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от нас требуют 3% взятки. Примерно так, ну, возможно, я немного и преувеличил, сути это меняет. Так МВФ выглядит в сериале «Слуга народа» и в глазах президента, которого сыграл Александр Голобородько», — написал Порошенко.

У переговорах про транш МВФ, грабіжницької організації, за допомогою якої Захід визискує країни третього світу, від нас вимагають 3% хабара. Приблизно так, - ну можливо, я трохи й перебільшив, суті це міняє – виглядає МВФ в серіалі «Слуга народу» і в очах президента Голобородька. — Петро Порошенко (@poroshenko) April 15, 2019

Он продолжил, что антизападная риторика, якобы является частью «гибридной войны РФ против Украины».

«Не знаю, что думает об МВФ кандидат в президенты. Он — как будто уравнение, в котором есть одни неизвестные. Его кампания как немое кино. Актер живо двигается, но не произносит слов», — добавил глава государства.

Антизахідна риторика, як відомо, є частиною гібридної війни РФ проти України.



Не знаю, якої думки про МВФ дотримується реальний кандидат у Президенти. Він - неначе рівняння, в якому одні невідомі. Його кампанія подібна до німого кіно. Актор жваво рухається, але не вимовляє слів. — Петро Порошенко (@poroshenko) April 15, 2019

«Слуга народа» — это телевизионный сериал юмористической студии «Квартал 95» про школьного педагога, который стал президентом Украины.

Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины Зеленский набрал 30,24% голосов. Действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей.

Зеленский принял вызов на дебаты от Порошенко и предложил провести их на стадионе «Олимпийский». Кандидаты в президенты ранее сдали анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. По данным НОТУ, стоимость дебатов кандидатов в президенты выросла с одного миллиона долларов до шести миллионов долларов. В эту стоимость входит аренда стадиона на два дня и установка оборудования.