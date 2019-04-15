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Порошенко ужаснулся, посмотрев сериал с Зеленским

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Порошенко ужаснулся, посмотрев сериал с Зеленским

Киев, 15 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посмотрел сериал с участием кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» и «ужаснулся». Об этом написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам главы государства, его удивило то, как представлено в сериале сотрудничество с международными финансовыми организациями, в том числе с Международным валютным фондом. Порошенко ужаснулся, посмотрев сериал с Зеленским. Он отметил: в фильме говорится, что МВФ — грабительская организация, а диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы. Порошенко был шокирован подобной риторикой.

«В переговорах о транше МВФ, грабительской организации, с помощью которой Запад эксплуатирует страны третьего мира, от нас требуют 3% взятки. Примерно так, ну, возможно, я немного и преувеличил, сути это меняет. Так МВФ выглядит в сериале «Слуга народа» и в глазах президента, которого сыграл Александр Голобородько», — написал Порошенко.

Он продолжил, что антизападная риторика, якобы является частью «гибридной войны РФ против Украины».

«Не знаю, что думает об МВФ кандидат в президенты. Он — как будто уравнение, в котором есть одни неизвестные. Его кампания как немое кино. Актер живо двигается, но не произносит слов», — добавил глава государства.

 

«Слуга народа» — это телевизионный сериал юмористической студии «Квартал 95» про школьного педагога, который стал президентом Украины.

Напомним, по итогам первого тура выборов президента Украины Зеленский набрал 30,24% голосов. Действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 15,95% избирателей. 

Зеленский принял вызов на дебаты от Порошенко и предложил провести их на стадионе «Олимпийский». Кандидаты в президенты ранее сдали анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. По данным НОТУ, стоимость дебатов кандидатов в президенты выросла с одного миллиона долларов до шести миллионов долларов. В эту стоимость входит аренда стадиона на два дня и установка оборудования.

Автор: Алия Садыкова
Источник: Twitter
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