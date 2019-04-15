Nord Stream 2 подала Дании заявку на третий вариант маршрута «Северный поток — 2»

Цуг, 15 апреля. Компания Nord Stream 2, которая является оператором «Северного потока — 2», подала Дании заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Nord Stream 2 .

«Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне Дании в водах южнее острова Борнхольм. Заявка подается в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее данная территория считалась спорной (на нее претендовали Дания и Польша) и была закрыта для проектов. Однако недавно сторонам удалось достигнуть договоренности. Правда, Варшава, пока еще не ратифицировала это соглашение.

На сегодняшний день на рассмотрении в Датском энергетическом агентстве находятся две заявки от Nord Stream 2. Первая была подана еще в апреле 2017 года. Она предполагала строительство газопровода через территориальные воды Дании к югу от острова Борнхольм. Однако в январе 2018 года Дания приняла закон о Континентальном шельфе, который дал министерству иностранных дел страны налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах по политическим соображениям.

В августе того же года оператор подал вторую заявку на согласование альтернативного маршрута, который предполагает строительство газопровода к северо-западу от Борнхольма — вне территориальных вод Дании. Украинские СМИ сообщили, что датское энергетическое агентство отклонило альтернативный маршрут, однако в ДАЭ эту информацию опровергли.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.