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Nord Stream 2 прокомментировала поправки в Газовую директиву Евросоюза

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Nord Stream 2 прокомментировала поправки в Газовую директиву Евросоюза

Москва, 16 апреля. Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение Совета стран Евросоюза о поправках к Газовой директиве ЕС, сообщил представитель организации.

Представитель оператора проекта «Северный поток — 2» прокомментировал решение Совета стран Евросоюза по новой Газовой директиве.

«Мы продолжим наблюдать за процессом и дадим оценку новому законодательству и его имплементации в национальное право после его публикации», — цитирует РИА Новости представителя компании.

Ранее стало известно, что Совет стран Евросоюза утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространяются на проект «Северный поток — 2». Согласно документу, на новые и действующие газопроводы из третьих стран в Евросоюз распространяются правила, которые уже действуют на наземные «магистрали».

Закон вступит в силу почти через три недели после опубликования в официальном журнале Евросоюза. Страны объединения должны будут в течение девяти месяцев внедрить новые правила в национальное законодательство.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Новый газопровод планируют достроить уже в этом году.

Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» будет доделан, несмотря на корректировки Газовой директивы Евросоюза.

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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