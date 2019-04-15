Комик Зеленский заявил, что Порошенко стал шоуменом

Киев, 15 апреля. Основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко не ходить по телеканалам, а заниматься делами, а также повторно пригласил на дебаты 19 апреля.

Порошенко на прошлой неделе приехал в студию ток-шоу «Право на власть» на киевском канале «1+1» и по телефону предложил Зеленскому «за 40 минут» приехать на дебаты. Шоумен отказался, отметив, что находится на пути в Париж. Кандидаты на пост президента не смогли договориться о времени проведения дебатов. В воскресенье, 14 апреля, Порошенко приехал на «Олимпийский» для дебатов с Зеленским и ждал его там в течение 60 минут, однако юморист не явился.

По словам Зеленского, Порошенко занимает серьезный пост, поэтому ему необходимо заниматься реальными делами, а не походами в студии. В частности, он напомнил главе государства о том, что на свободе остаются убийцы херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк, а также причастные к коррупции в оборонной сфере.

Кроме того, он указал Порошенко на то, что украинские моряки, совершившие провокацию 25 ноября в Черном море, — до сих пор в тюрьме.

«Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом — это печаль», — резюмировал Зеленский в своем видеообращении в социальной сети Facebook, намекая на то, что Порошенко превратился в шоумена.

Выборы президента состоялись на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур запланирован на 21 апреля.

Согласно данным последнего социологического опроса, проведенного «Рейтингом», за Зеленского готовы проголосовать 61% избирателей, за Порошенко — 24%.