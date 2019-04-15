Лукашенко обвинил США в попытке «избить» Турцию за покупку российских С-400

Минск, 15 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал решение Турции закупить российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Лукашенко добавил, что США пытаются «избивать» Анкару за это решение.

Лукашенко отметил, что западные политики отчаянно критикуют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за решение закупить у России С-400. Президент Белоруссии подчеркнул, что Анкара закупила вооружение, которое нужнее и дешевле западного. Однако американцам позиция Анкары не понравилась, и теперь они нападают на Турцию по любому поводу, считает Лукашенко.

«Вы закупили у России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое дешевле. Вас тоже за это уже не критикуют, а пытаются избивать», — заявил Лукашенко в интервью турецкому агентству Аnadolu.

Президент Белоруссии добавил, что США нападают на Турцию за любое проявление независимости. Лукашенко считает, что такое неравнодушное отношение США к Анкаре свидетельствует лишь о том, что Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов.

«Как только ваши конкуренты, а, может, и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно, хотя они не противники вам, вы в одном «плуге» НАТО», — добавил Лукашенко.

Глава Белоруссии выразил поддержку турецкому лидеру за то, что тот отстаивает суверенитет и независимость страны. Лукашенко отметил, что ту же политику он старается проводить и в Белоруссии. Лидер Белоруссии считает, что Западу не нравятся изменения, происходящие в стране, потому что белорусы создают свое независимое и суверенное государство.

Напомним, Анкара намерена закупить у РФ системы С-400, первая партия оружия поступит в Турцию в июле. Решение Турции встретило резкую критику у ее западных партнеров по НАТО. В США заявили, что покупка С-400 противоречит нормам безопасности Альянса. Вашингтон пригрозил ввести санкции против Анкары и приостановить передачу американских самолетов F-35 и ЗРК Patriot. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара найдет замену американским ЗРК Patriot в случае, если Штаты откажут в поставке зенитных ракетных комплексов.