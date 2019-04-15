Близкий друг Пугачевой рассказал, как она едва не повторила судьбу Началовой

Москва, 15 апреля. Звезда российской эстрады Алла Пугачева в свое время едва не повторила судьбу исполнительницы Юлии Началовой, однако врачи сумели ее спасти. Об этом рассказал экс-возлюбленный и близкий друг народной артистки СССР Сергей Челобанов.

По его словам, известной певице несколько лет назад занесли инфекцию во время операции, по вине швейцарских хирургов Пугачева чуть не скончалась.

«Была история, когда ей занесли какую-то инфекцию в грудь. Здесь ее наши врачи, собственно говоря, вытащили из могилы. Заражение какое-то в Швейцарии занесли, а наши здесь это все исправляли», — рассказал он в интервью ведущей передачи «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой.

При этом композитор не уточнил, были ли причиной операции их отношения с артисткой. Он лишь отметил, что история произошла примерно в 1992 году, в больнице у Пугачевой он был пару раз и не забирал ее после выписки, передает его слова «Царьград».

Напомним, Началовой заражение крови стоило жизни. Исполнительница скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, несмотря на все усилия врачей. В начале марта ее госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца, напоминает «Утро.ру».

Похороны Началовой прошли 21 марта на на Троекуровском кладбище в Москве, пишет НСН.

Ранее PR-директор Началовой Анна Исаева рассказала, что Пугачева, которая 15 апреля празднует юбилей, помогла семье певицы с похоронами. Звезда российской эстрады назвала ушедшую из жизни артистку «светлой, доброй и бесконечно талантливой девочкой».