Эксперт рассказал, как «Газпром» может обойти поправки ЕС к Газовой директиве

Совет стран-участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве. Документ расширяет контроль Брюсселя над морскими газопроводами. По словам эксперта Игоря Юшкова, данное решение, хотя и противоречит здравому смыслу, но не сможет помешать завершению строительства «Северного потока — 2».

Одобрение проекта стало окончательным этапом согласования документа и без обсуждения, как сообщили в пресс-службе организации.

Нормативные акты разместят в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней после публикации закон вступит в силу, и странам будет дано девять месяцев на включение поправок в национальное законодательство.

Изначально директиву планировалось ввести в действие до запуска «Северного потока — 2», чтобы помешать реализации проекта.

Согласно новым нормам, газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах стран ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы. Иными словами, оператором «Северного потока — 2» должно стать независимое от «Газпрома» предприятие, а 50% мощности трубы должно быть зарезервировано под прокачку газа от альтернативных поставщиков.

Как подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей, данные поправки в Газовой директиве являются не методами стимулирования конкуренции, а обычными санкциями против российского энергетического проекта.

«Несмотря на то, что Третий энергопакет, который теперь распространяется и на морские газопроводы, вообще-то является антимонопольной мерой, де-факто он является санкциями против российского проекта. Ни один их других газопроводов не попадет под эти нормы, их будут применять исключительно против «Северного потока — 2», — отметил эксперт.

По словам собеседника ФАН, если раньше Евросоюз и США не смогли остановить строительство «Северного потока — 2», поскольку он стал важным экономическим проектом для ряда европейских стран, то теперь они попытаются усложнить его использование.

Тем не менее «Газпром» может договориться о передаче морского участка газопровода независимому оператору, а также достичь соглашения о предоставлении исключений в Третьем энергопакете, что позволит обойти пресловутые поправки.

«Газпрому» надо будет, видимо, выделять участок трубы, выходящий на берег Германии, в отдельный проект, чтобы передать независимому оператору и обойти поправки Газовой директивы. Какая-то абсурдная ситуация: вот тут в море будет участок, на который будет распространяться действие Третьего энергопакета, спрашивается, где в этом месте могут быть другие поставщики ради соблюдения так называемой конкуренции? Я думаю, что вопрос в том, насколько «Газпром» сможет добиться от Европы исключения этого участка из норм», — объяснил Юшков.

Резюмируя, собеседник ФАН с уверенностью заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен и заработает, и остается только согласовать вопрос исключений из положений Третьего энергопакета.

Газопровод «Северный поток – 2» прокладывается по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, а также Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

Ранее в Совфеде отреагировали на угрозы Киева захватить прокладывающие «Северный поток — 2» суда.