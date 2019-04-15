Зачем Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

От запуска пилотного проекта Visa по снятию наличных на кассе магазинов выигрывают и банки, и клиенты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал генеральный директор «VR_Банк» Арсений Полевич.

Запуск пилотного проекта

Visa запустила пилотный проект, благодаря которому снимать наличные деньги можно будет на кассах магазинов. Об этом говорится в пресс-релизе международной платежной системы.

В сообщении уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанком. Ожидается, что проект будет запущен по всей Российской Федерации.

Стоит заметить, что воспользоваться этой услугой можно будет при проведении расчета не только картой, но и смартфоном. Сегодня подобный сервис по снятию наличных с карт Visa на кассах магазинов работает в Великобритании, Соединенных Штатах, Словакии, Чехии, Мексике, Польше и других странах.

Удобно и просто

По словам Арсения Полевича, услугу по снятию наличных на кассе, которую в сентябре 2018 года запустил MasterCard в одном из магазинов сети «Фасоль», теперь тестирует и Visa — компания предлагает обладателям карт снимать незначительные суммы наличных на кассах торговых точек без привязки к покупке. Сейчас опция доступна в магазинах Истринского района Московской области. Позже ожидается постепенное распространение услуги на магазины, принадлежащие малым, средним и крупным бизнесам, заметил эксперт.

«Эту услугу можно назвать хорошим аналогом сервиса Emergency Cash — единственная разница заключается в том, что дистрибуция будет производиться не в банкоматах, а в торговых точках по всей стране. В России услуга оказалась не менее востребованной, чем в США, Великобритании, Словакии и Польше — именно в этих странах Visa уже осуществила проект по «наличным на кассе», — пояснил Арсений Полевич.

Собеседник ФАН добавил, что о своем участии в программе также заявляли банки «Русский стандарт» и «Райффайзенбанк», а Сбербанк планирует присоединиться несколько позже — в июле сервис станет доступен на кассах торговых точек малых бизнесов. В сентябре появится возможность и для крупных торговых операторов протестировать востребованную услугу.

«Сервис удобен как для банков, так и для клиентов, и чрезвычайно прост в использовании — после оплаты покупки вы можете сделать заявку на снятие наличных, которое произойдет прямо на кассе и потребует подтверждения ПИН-кодом или отпечатком пальца в случае оплаты с помощью NFC смартфона», — заключил Арсений Полевич.

Ранее стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут банки РФ выпускать исключительно бесконтактные карты. Это позволит оплачивать покупку в одно касание.