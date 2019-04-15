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Экономика

Зачем Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

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Зачем Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

От запуска пилотного проекта Visa по снятию наличных на кассе магазинов выигрывают и банки, и клиенты. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал генеральный директор «VR_Банк» Арсений Полевич.

Запуск пилотного проекта

Visa запустила пилотный проект, благодаря которому снимать наличные деньги можно будет на кассах магазинов. Об этом говорится в пресс-релизе международной платежной системы.

В сообщении уточняется, что сервис уже тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанком. Ожидается, что проект будет запущен по всей Российской Федерации.

Зачем Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Стоит заметить, что воспользоваться этой услугой можно будет при проведении расчета не только картой, но и смартфоном. Сегодня подобный сервис по снятию наличных с карт Visa на кассах магазинов работает в Великобритании, Соединенных Штатах, Словакии, Чехии, Мексике, Польше и других странах.

Удобно и просто

По словам Арсения Полевича, услугу по снятию наличных на кассе, которую в сентябре 2018 года запустил MasterCard в одном из магазинов сети «Фасоль», теперь тестирует и Visa — компания предлагает обладателям карт снимать незначительные суммы наличных на кассах торговых точек без привязки к покупке. Сейчас опция доступна в магазинах Истринского района Московской области. Позже ожидается постепенное распространение услуги на магазины, принадлежащие малым, средним и крупным бизнесам, заметил эксперт.

«Эту услугу можно назвать хорошим аналогом сервиса Emergency Cash — единственная разница заключается в том, что дистрибуция будет производиться не в банкоматах, а в торговых точках по всей стране. В России услуга оказалась не менее востребованной, чем в США, Великобритании, Словакии и Польше — именно в этих странах Visa уже осуществила проект по «наличным на кассе», — пояснил Арсений Полевич.

Зачем Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Собеседник ФАН добавил, что о своем участии в программе также заявляли банки «Русский стандарт» и «Райффайзенбанк», а Сбербанк планирует присоединиться несколько позже — в июле сервис станет доступен на кассах торговых точек малых бизнесов. В сентябре появится возможность и для крупных торговых операторов протестировать востребованную услугу.

«Сервис удобен как для банков, так и для клиентов, и чрезвычайно прост в использовании — после оплаты покупки вы можете сделать заявку на снятие наличных, которое произойдет прямо на кассе и потребует подтверждения ПИН-кодом или отпечатком пальца в случае оплаты с помощью NFC смартфона», — заключил Арсений Полевич.

Ранее стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут банки РФ выпускать исключительно бесконтактные карты. Это позволит оплачивать покупку в одно касание.

Автор: Илья Муромский
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