Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение

712
0 Оставить комментарий

Жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение

Казань, 15 апреля. Сотрудники спасательных служб в воскресенье получили вызовы из нескольких домов из-за вибрации, причиной которой, как оказалось, стал концерт белорусского певца Макса Коржа во дворце спорта «Татнефть-Арена». Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Татарстану.

По данным регионального ведомства, поздно вечером в воскресенье поступали сообщения о том, что в нескольких домах зафиксирована вибрация.

«Произведен объезд домов, проведен опрос жителей данных домов, которые вышли на улицы», — передает РИА Новости слова представителя МЧС.

Отмечается, что спасатели обошли квартиры в нескольких домах, чтобы зафиксировать наличие толчков. В итоге ничего страшного зафиксировано не было. Как рассказали жители, толчки были с интенсивностью в 15 минут. Жители Казани жаловались на то, что в домах тряслись люстры.

Как установили спасатели, эпицентром толчков было здание «Татнефть-Арены», где проходил концерт. В МЧС сообщили, что по окончании выступления вибрации прекратились.

Концерт исполнителя Макса Коржа проходил в «Татнефть-Арене» 14 апреля.

Пользователи Сети отметили, что казанская арена «горела» в воскресенье. Конечно, речь шла не о пожаре, а о эффектном пиротехническом шоу, которое впечатлило фанатов артиста.

Многие поклонники поблагодарили белорусского исполнителя за концерт.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров