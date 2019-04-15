«Зенит» разгромил «Анжи» 5:0, ЦСКА сенсационно уступил «Оренбургу»

Петербургский «Зенит» увеличил отрыв от преследователей в чемпионате России благодаря победе над «Анжи», «Краснодар» на последних минутах сравнял счет в матче с «Динамо», а ЦСКА проиграл «Оренбургу» 2:3 в домашнем матче. Обо всех главных событиях 23-го тура чемпионата России — в традиционном обзоре Федерального агентства новостей.

Спасатель из Чертаново

У «Крыльев», которые после поражения в прошлом туре опустились в зону стыковых матчей, была острая необходимость набрать очки. «Рубину», который, несмотря на последние неудачи, все еще находился недалеко от еврокубковой зоны, три очка были нужны не меньше. Встреча получилась напряженной, несмотря на значительные потери в составах обеих команд. Примечательно, что для нападающего гостей Сергея Корниленко игра с «Рубином» стала 200-й в составе самарцев. Автором единственного мяча стал зимний новичок Антон Зиньковский, пришедший в «Крылья» из столичного «Чертаново». Директор московской школы в интервью ФАН рассказывал, что вырученные с его трансфера деньги буквально спасли клуб. Сейчас Зиньковский спасает свою новую команду — после победы самарцы поднялись на 11-е место.

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:0

Гол: Зиньковский, 56

Магия Евсеева

Уже на 7-й минуте встречи «Уфа» могла выйти вперед: пенальти в исполнении Оливье Тилля отразил вратарь хозяев Юрий Нестеренко. «Енисей» довел серию без побед уже до 7 матчей и остался на последней строчке в таблице чемпионата страны. «Уфа», напротив, все три матча после назначения на пост главного тренера Вадима Евсеева не проигрывает: ранее его подопечные сыграли 2:2 с ЦСКА и обыграли «Ростов» 1:0.

«Енисей» — «Уфа» — 0:0

Взлет «Оренбурга»

ЦСКА по итогам 23-го тура оказался в непростом положении. Неожиданное поражение в драматично сложившемся матче с «Оренбургом» после эффектной победы в принципиальном матче со «Спартаком» поставило большой знак вопроса на перспективах «армейцев» в борьбе за золото. Не обошлось без провода для критики: защитник ЦСКА Фернандес к 25-й минуте собрал две желтые карточки и был досрочно удален с поля. Если второе предупреждение больших вопросов не вызвало, то первое, особенно в контексте удаления, оставило повод для дискуссий. Впрочем, после матча главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко предпочел говорить о поражении, не акцентируя внимание на судействе. А «Оренбург» благодаря победе сумел подняться до 7-го места.

ЦСКА — «Оренбург» — 2:3

Голы: Обляков, 14 (1:0); Ойеволе, 18 (1:1); Сутормина, 24 (1:2); Эрнандес, 32 (2:2); Деспотович, 54 (2:3)

Удаление: Фернандес, 25 (вторая желтая, ЦСКА)

Терпеливый «Урал»

Гости ярче начали матч, однако к середине тайма «Арсенал» перехватил инициативу и создал 3 неплохих момента. Впоследствии команды пару раз обменялись опасными атаками, однако голов так и не забили. Ничья получилась скорее на руку «Уралу», подопечные Дмитрия Парфенова находятся недалеко от зоны вылета и рады любым очкам. Тем более, что последние 15 минут команда из Екатеринбурга играла в меньшинстве: за фол последней надежды был удален защитник Михаил Меркулов.

«Арсенал» — «Урал» — 0:0

Удаление: Меркулов, 76 («Урал»)

Блеск от Семина

«Локомотив» единственным из преследователей «Зенита» сумел одержать победу, благодаря чему по итогам тура делит второе и третье место с «Краснодаром». У «Ахмата» были свои причины победить: команда в весенней стадии еще ни разу не побеждала дома. На разминку перед матчем в Грозном «железнодорожники» вышли и услышали гимн Лиги чемпионов. Первым, на кого подействовал знакомая мелодия, стал Федор Смолов, который на последней минуте первого тайма открыл счет. После перерыва хозяева быстро сумели вернуться в игру и счет сравнял бразилец Раванелли, однако «железнодорожники» довели матч до победы, а наставник москвичей Юрий Семин назвал игру своих подопечных блестящей.

«Ахмат» — «Локомотив» — 1:3

Голы: Смолов, 45 (0:1); Раванелли, 47 (1:1); Ал. Миранчук, 57 (1:2); Фаофаг, 65 (1:3)

Слепая справедливость

Встреча не обошлась без судейского скандала – на 48-й минуте арбитр Евгений Турбин не поставил пенальти в ворота «Динамо»: после удара игрока «Краснодара» Дмитрия Стоцкого мяч угодил в руку защитника бело-голубых. Остроты добавил тот факт, что рефери находился буквально в паре метров от эпизода и со своего ракурса прекрасно видел момент. В концовке встречи команды обменялись голами, причем первыми забили хозяева. После игры наставник «Краснодара» Мурад Мусаев назвал исход встречи справедливым.

«Динамо» — «Краснодар» — 1:1

Голы: Марков, 77 (1:0); Вандерсон, 87 (1:1)

Сладкий реванш

«Зенит», дождавшись одновременной ошибки почти всех конкурентов, обязан был воспользоваться ситуацией. Тем более, что в соперниках был «Анжи», у которого большие финансовые проблемы. Добавляло пикантности поражение петербуржцев в игре с махачкалинцами в первом круге. В результате уже на первых минутах в ворота «Анжи» влетели два мяча. Игра успокоилась, но в концовке аргентинцы на двоих соорудили еще три мяча. За последние три тура махачкалинцы уже во второй раз терпят разгром со счетом 5:0 — двумя неделями ранее такой же результат был зафиксирован в матче с «Краснодаром». Петербуржцы оторвались от второго места на 6 очков.

«Зенит» — «Анжи» — 5:0

Голы: Азмун, 2; Иванович, 9; Ригони, 83; Дриусси, 88; 89

Карпин и «Спартак»

Ни для кого не секрет непростые отношения наставника «Ростова» Валерия Карпина со «Спартаком» и его владельцем Леонидом Федуном. О принципиальности матча говорить не приходилось, тем более что команды находились в турнирной таблице по соседству. И если для «Спартака» пятое место — не иначе, как провал, то для «Ростова» шестая строчка — несомненный успех. Несмотря на победу, статус-кво в турнирной таблице не изменился, однако теперь команды разделяет всего 1 очко.

«Ростов» — «Спартак» — 2:1

Голы: Гацкан, 13 (1:0); Зобнин, 27 (1:1); Шомуродов, 80 (2:1)