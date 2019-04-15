Кедми назвал глупым поступком встречу Меркель с Порошенко

Москва, 15 апреля. Встреча действующего президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель является глупым поступком. Соответствующее заявление сделал известный израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, проводить встречу с президентом, который может в ближайшее время уйти с поста, — это «по-немецки тупой поступок». Кедми уверен, что Порошенко и Меркель встретились в рамках предвыборной кампании действующего президента Украины. Однако, по мнению политолога, подобный шаг со стороны канцлера Германии выглядит недальновидно, пишет Planet Today.

«Фрау Меркель поступила чисто по-немецки тупо, стандартно. Вот как написано, так она и идет. Она решила, причем совершенно нагло, бесчестно, сыграть на руку Порошенко. На всякий случай. А вдруг поможет?» — сказал Яков Кедми.

Он подчеркнул, что Меркель наплевала на все принципы и заявила, что не считает неправильной встречу с Порошенко за девять дней до проведения второго этапа президентских выборов. По словам канцлера, она «хотела с ним обсудить насущные проблемы».

«Какие насущные проблемы вообще обсуждают за девять дней до того, как он может (если верить в демократию) перестать быть президентом?» — поинтересовался политолог.

Однако западные лидеры, по словам политолога, проигнорировали очевидную вещь — большое количество нарушений на первом туре выборов президента Украины. Кедми подчеркнул, что «выборы сфальсифицированы самым грубым образом», поэтому признавать их — значит бесчестно отнестись «ко всем нормам, о которых говорит государство».

«Это значит плюнуть самим себе в лицо. А на Западе эти выборы уже признали. Нигде на Западе не было ни слова о фальсификациях. О самых чудовищных, о которых писалось в украинской прессе. Ни об увольнении главы Одессы за выборы. Ни одного слова», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, западные страны относятся подобным образом к Украине на протяжении всего периода сотрудничества со страной. Политолог уверен, что только «абсолютный тупица» может «верить предвыборным обещаниям». Особенно это касается Украины, заметил Кедми, подчеркнув, что руководство страны не верит в то, что государство может быть независимым. Именно поэтому имеет место такое безответственное отношение и нежелание делать что-либо для обеспечения своего суверенитета, уверен Кедми.

Ранее сообщалось, что юморист, бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В рамках встречи стороны обсудили главные вопросы для Украины, в том числе урегулирование ситуации в Донбассе.

Напомним, по данным ЦИК Украины, кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а действующий украинский президент — 15,95%. Данные социологического опроса, опубликованного в четверг группой «Рейтинг», свидетельствуют о том, что Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, а рейтинг Петра Порошенко составляет 24%.