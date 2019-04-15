Глава Удмуртии объяснил, почему в республике действует «режим военной спецоперации»

Ижевск, 15 апреля. Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил, почему в республике до 2022 года будет действовать режим так называемой «военной спецоперации».

Бречалов два года возглавляет регион. Он отметил, что, когда он занял пост руководителя, республика была в шаге от банкротства: доходы Удмуртии составляли 49 миллиардов рублей, а государственный долг — 48, 97 миллиарда рублей. Ему пришлось вести работу в «жестком антикризисном формате».

«Мы считали каждый рубль. Вот буквально, — рассказал он. — То есть мы мерились — экономия не десяток миллионов рублей, а миллион, пятьсот тысяч, сто тысяч».

На 1 января этого года властям Удмуртии удалось сократить госдолг почти на два миллиарда. В 2017 и 2018 годах региональным властям удалось справиться с дефицитом бюджета, выполнить все социальные обязательства. Однако, как отметил Бречалов, республика по-прежнему находится в кризисной ситуации. Именно поэтому в регионе действует «режим военной спецоперации».

«До 2022 года будет режим такой военной спецоперации, — приводит его слова News.ru. — Это никак не отразится на людях, но это отразится на команде. Все, кто входят в команду, все, кто пополняет ее, должны работать в формате антикризисных маневров».

Он пояснил, что график работы команды плотный — построение цели, планерки, реализация, контроль.

«Мелочей — нет. Все проблемы начинаются с «как-нибудь», — подчеркнул глава Ингушетии. — Любой объект будет на контроле, причем главы. Лучшее руководство к действию — это устав вооруженных сил, пока двигаемся так».

Ранее сообщалось, что с 15 апреля Удмуртия переходит на цифровое телевещание.