Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Глава Удмуртии объяснил, почему в республике действует «режим военной спецоперации»

38
0 Оставить комментарий

 

Глава Удмуртии объяснил, почему в республике действует «режим военной спецоперации»

Ижевск, 15 апреля. Глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил, почему в республике до 2022 года будет действовать режим так называемой «военной спецоперации».

Бречалов два года возглавляет регион. Он отметил, что, когда он занял пост руководителя, республика была в шаге от банкротства: доходы Удмуртии составляли 49 миллиардов рублей, а государственный долг — 48, 97 миллиарда рублей. Ему пришлось вести работу в «жестком антикризисном формате».

«Мы считали каждый рубль. Вот буквально, — рассказал он. — То есть мы мерились — экономия не десяток миллионов рублей, а миллион, пятьсот тысяч, сто тысяч».

На 1 января этого года властям Удмуртии удалось сократить госдолг почти на два миллиарда. В 2017 и 2018 годах региональным властям удалось справиться с дефицитом бюджета, выполнить все социальные обязательства. Однако, как отметил Бречалов, республика по-прежнему находится в кризисной ситуации. Именно поэтому в регионе действует «режим военной спецоперации».

Глава Удмуртии объяснил, почему в республике действует «режим военной спецоперации»

«До 2022 года будет режим такой военной спецоперации, — приводит его слова News.ru. — Это никак не отразится на людях, но это отразится на команде. Все, кто входят в команду, все, кто пополняет ее, должны работать в формате антикризисных маневров».

Он пояснил, что график работы команды плотный — построение цели, планерки, реализация, контроль.

«Мелочей — нет. Все проблемы начинаются с «как-нибудь», — подчеркнул глава Ингушетии. — Любой объект будет на контроле, причем главы. Лучшее руководство к действию — это устав вооруженных сил, пока двигаемся так».

Ранее сообщалось, что с 15 апреля Удмуртия переходит на цифровое телевещание.

 

Автор: Катерина Иванова
Источник: News.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров