Суд Москвы отклонил иск Жириновского к писателю, назвавшему политика «агентом КГБ»

Москва, 15 апреля. Останкинский суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times, писателю Чарльзу Кловеру. Издание опубликовало материал, оклеветавший политика в связи с КГБ.

«Суд постановил — в удовлетворении исковых требований отказать», — заявила судья.

Жириновский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Политик заявил, что в написанной Кловером книге «Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи» содержится недостоверная информация о нем, которая порочит его честь. Жириновский потребовал компенсацию в размере 1 млн рублей и опровержение фразы о том, что «Жириновский был агентом КГБ» и его выдворили из Турции. Кроме того, политика возмутила фраза о том, что ЛДПР является «самым успешным совместным продуктом Компартии и КГБ».

«Владимир Вольфович был этим категорически возмущен. Эта информация не соответствует действительности и является порочащей», — заявила юрист Жириновского в суде.

В суде Жириновский предоставил копию трудовой книжки в доказательство неправдивости информации. Согласно трудовой книжке, в годы, когда политика якобы выдворяли из Турции, он учился в МГУ, а затем служил в армии.

Представитель автора книги в суде заявила, что якобы факт выдворения Жириновского из Турции действительно был. Кроме того, ответчик заявил, что не видит ничего порочащего в опубликованной информации. Защита Кловера добавила, что не видит ничего порочащего в обвинении в шпионаже и связи с КГБ. Суд обязал Жириновского выплатить ответчику 30 тысяч рублей за возмещение судебных издержек.

Ранее Жириновский обвинил украинских политологов в болезни журналиста и телеведущего Андрея Норкина и призвал больше не звать в эфир экспертов, «очерняющих Россию». Он связал плохое самочувствие телеведущего с агрессивным поведением гостей передачи «Место встречи».