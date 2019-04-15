МИД РФ рассказал о подготовке саммита астанинского формата по Сирии

Москва, 15 апреля. Российская Федерация делает все возможное для окончания формирования конституционного комитета Сирийской Арабской Республики на встрече в Нур-Султане. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Вершинин.

Он также отметил, что саммит по урегулированию САР на астанинской площадке планируется, но конкретных дат в настоящий момент нет.

«Как вы знаете по последнему саммиту, который состоялся в Сочи, было принято решение о том, что новый саммит пройдет в Турции. И такие саммиты уже стали доброй традицией», — передает РИА Новости слова Вершинина.

На уточняющий вопрос, ожидается ли саммит на высшем уровне, он ответил утвердительно.

Вооруженный конфликт в САР длится в течение восьми лет — с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над боевиками «Исламского государства»1, на сегодняшний день идут отдельные зачистки террористов, а также работа по восстановлению инфраструктуры страны и возвращению беженцев в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.