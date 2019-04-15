Назван топ-10 самых популярных у россиян кроссоверов с пробегом

Москва, 15 апреля. Аналитики составили топ-10 самых популярных у россиян кроссоверов и внедорожников с пробегом по итогам первого квартала 2019 года.

В первом квартале текущего года в России было продано 92,9 тысячи подержанных автомобилей класса SUV. Лидером продаж на вторичном рынке остается LADA 4x4: с января по март россияне купили 7,9 тысячи автомобилей с пробегом. На второй строчке рейтинга расположился Chevrolet Niva, за три месяца на вторичном рынке было реализовано 6,4 тысячи автомобилей этой модели.

Замыкает тройку лидеров в рейтинге самых популярных у россиян кроссоверов с пробегом Toyota RAV4 с показателем в 2,9 тысячи проданных машин.

Также в пятерку самых популярных подержанных SUV попали Nissan Qashqai (2,8 тысячи автомобилей) и Toyota Land Cruiser (2,8 тысячи автомобилей). Замыкают рейтинг лидеров рынка SUV с пробегом Renault Duster (2,6 тысячи штук), KIA Sportage (2,6 тысячи машин), Nissan X-Trail (2,3 тысячи автомобилей), Mitsubishi Outlander (2,3 тысячи машин) и Volkswagen Tiguan (1,9 тысячи автомобилей).

Ранее автомобильные эксперты проанализировали вторичный рынок и составили рейтинг самых популярных иномарок в России. По мнению специалистов, лидером перечня стал американский Ford Focus. За первые три месяца текущего года российские водители купили 27,9 тысячи подержанных легковых машин этого семейства. На второй строчке оказалась японская Toyota Corolla. Также в рейтинг попали Huyndai Solaris, KIA Rio, Chevrolet Niva, Toyota Camry и другие иномарки.