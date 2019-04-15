«Ночные волки» провели экскурсию по музею войны в Луганске

Музей войны донбасского отделения мотоклуба «Ночные волки» в Луганске может совершенно бесплатно посетить любой желающий. Об этом корреспондентам Федерального агентства новостей рассказал президент отделения Виталий «Прокурор».

«Ночные волки — Донбасс» — это одно из подразделений старейшего в России мотоклуба, сформированного в конце 80-х годов. Сейчас члены клуба принимают активное участие в общественной жизни Луганской народной республики. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось посетить базу мотоциклистов в Луганске, а также ознакомиться с экспозицией музея, сформированного в годы войны в Донбассе.

Первое, что видят гости базы, — комплекс православных объектов: это часовня имени архангела Михаила и Георгия Победоносца, а также колокольня. Чуть поодаль на постаменте стоит видавший виды джип.

«Это автомобиль, на котором наше подразделение уходило в бой, на нем было перевезено несколько десятков тонн боеприпасов. В каких только передрягах он не бывал: например, 17 июня 2014 года его расстреляли с вертолета, это было в тот момент, когда была взята в плен Савченко (народный депутат Украины VIII созыва Надежда Савченко — Прим. ФАН) и, увы, погибли ваши коллеги Волошин и Корнелюк. Конечно же, на этом джипе было перевезено много раненых и убитых. Он много всего помнит и поэтому сегодня занимает свое вечное место на входе, как страж логова «Ночных Волков», — рассказывает президент отделения «Ночные волки — Донбасс» Виталий «Прокурор».

На территории базы работает несколько музеев, посетить которые совершенно бесплатно может любой желающий. Один из них располагается на втором этаже здания, которое ранее было казармой.

«Уходя на фронт летом 2014 года, мы друг другу пообещали, что где бы мы ни находились, будем собирать доказательства геноцида народа со стороны украинских войск. И после того как Луганск был освобожден, мы создали музей. Есть часть, посвященная Великой Отечественной войне, в ней находятся самые серьезные и очень дорогие для нас экспонаты. Еще у нас есть относительно новый уголок, сформированный вместе с отделением «Севастополь» мотоклуба «Ночные Волки». Его реконструкция началась в 2015 году», — продолжает президент клуба.

Подразделения «Ночных волков», выполняя общественные работы, активно помогают друг другу. Так, например, члены мотоклуба восстановили в Севастополе ДОТ №40, который 7 мая 1944 года блокировала и освободила группа бойцов 995 Суворовского полка 263 Сивашской стрелковой дивизии по командованием лейтенанта Михаила Мосина.

«Да, привели в порядок ДОТ №40 в городе-герое Севастополь, где наш земляк Михаил Захарович Мосин практически врукопашную, с одной ракетницей взял этот ДОТ, освободил и занял его. Вот это все было на высоте 175.9. Вот вам и связь поколений, не вымышленная», — продолжает «Прокурор».

Есть в музее и книга учета посетителей. Сегодня в ней свои отметки оставили гости из 23 стран мира.

«Америка, Китай, Япония, весь Евросоюз. Люди пишут на своем языке. Также мы видим, что пишут дети. Здесь у нас практически абсолютное собрание всей советской техники, всего советского авто- и мотопрома. Изначально мы спасли один из музеев, который находится в городе Луганск, вывозили его практически из-под обстрелов. А потом люди начали отдавать те экземпляры, которые хранились у них дома. Есть у нас и техника, которая в прошлом году участвовала в параде Победы 9 мая. В 2019 году снова будет участвовать в этом мероприятии, потому что для меня, как и для всей остальной команды, это действительно гордо и свято. Это символично и очень по-настоящему, по-русски», — заключил Виталий.

В ближайших планах русских мотоциклистов — участие в параде Победы и открытие нового мотосезона, а далее празднование Дня республики. Так что работы у отделения «Донбасс» еще много.