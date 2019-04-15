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Суд Москвы назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

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Суд Москвы назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Москва, 14 апреля. Мещанский суд Москвы назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии», фигурантов которого обвиняют в хищении 133 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суд назначил комплексную финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизу. Ее будет проводить экспертный центр министерства юстиции России.

Комиссии предстоит выяснить, в каком размере на счет «Седьмой студии» в 2011-2014 годах поступили деньги Минкультуры, какие средства были получены из других источников, в том числе займы и кредиты. Также будет установлена точная сумма, перечисленная на счета компаний.

Известно, что в состав экспертной комиссии вошла первый заместитель художественного руководителя, директора МХТ имени А.П. Чехова Марина Андрейкина.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд освободил из-под домашнего ареста известного российского режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Напомним, Серебренникова задержали в 2017 году по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». По версии следствия, в этом замешана «Седьмая студия», основателем которой он и является. Правоохранительные органы считают, что Серебренников и его сообщники украли 133 миллиона рублей.

Автор: Дарья Шмелева
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