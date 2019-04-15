В Госдуме объяснили, чем ответит Россия на «достающие до Урала» украинские ракеты

Украина хочет получить ракеты, способные «достать» до Урала и «покрыть» всю территорию Российской Федерации. Такое заявление сделал экс-начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко. Если теоретически представить, что у Киева появятся такие ракеты, последствия для Украины будут самые серьезные, предупредили в комитете по обороне Госдумы РФ.

Экс-глава генштаба ВСУ Игорь Романенко напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина лишилась ядерного оружия, а также ракет с дальностью более 300 км. По мнению Романенко, это неправильно.

«Украине нужны ракеты, которые доставали бы как минимум до Урала и покрывали всю территорию Российской Федерации», — заявил экс-глава генштаба ВСУ.

По его мнению, наличие таких вооружений будет способствовать «сдерживанию» России.

В Киеве зря на это надеются, а воинственная риторика, раздающаяся оттуда, вообще неуместна, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Мы не хотим уничтожать государство под названием Украина, мы не хотим, чтобы на Украине гибли люди, — подчеркнул Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы считаем, что надо дождаться выборов там президента, когда на Украине либо поменяется верховный главнокомандующий, либо поменяется его отношение к этим вопросам».

По мнению российского парламентария, проигрыш действующего президента Украины Петра Порошенко своему сопернику в первом туре президентских выборов — во многом следствие воинственной риторики нынешнего украинского руководства.

«До второго тура осталось совсем немного времени, а неугомонные украинские военные все продолжают мечтать о войне с Россией, грезят о каких-то ракетах, которые должны пролететь над нашей территорией как минимум до Урала. А мы, значит, должны за этим наблюдать? — с иронией спросил Шерин. — Наши корабли наносят удары по боевикам ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) высокоточными системами «Калибр», которые в форточку влетают. А какие-то чудаки на Украине мечтают нанести удар по территории России. Это абсолютно неадекватная оценка собственных возможностей, возможностей Российской Федерации, и, самое главное — это полная неадекватность человека, который подобное произносит, выставляя себя в смешном свете».

По словам российского парламентария, Украина и сама не в состоянии произвести подобные ракеты, и никто им такое оружие поставлять не будет, в том числе потому, что это нанесет удар по безопасности самих украинских граждан.

«Представьте себе теоретически появление на Украине таких ракет при нынешней риторике украинских властей. Да мы, наша армия, будем просто квадратами накрывать территории, где будут находиться подобные ракетные системы», — предупредил первый зампред профильного комитета ГД.

Собеседник ФАН напомнил, что Россия является ядерной державой, что при активном участии наших военных в Сирии было освобождено более 90% территорий, занятых боевиками ИГИЛ.

«Российская армия, согласно независимым рейтингам, сегодня самая боеспособная в мире, а тут какие-то «чудесные» люди в преддверии выборов делают заявления на уровне депутата сельского совета. А ведь боеспособность украинской армии всем известна, вспомните иловайский и дебальцевский «котлы» (крупные поражения ВСУ во время вооруженного противостояния в Донбассе. — Прим ФАН)», — резюмировал Александр Шерин.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. Согласно соцопросам, украинские избиратели отдают предпочтение сопернику Петра Порошенко — артисту Владимиру Зеленскому.

1 Организация запрещена на территории РФ.