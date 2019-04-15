Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Трое из команды Началовой слегли из-за проблем с сердцем после похорон певицы

508
0 Оставить комментарий

Трое из команды Началовой слегли из-за проблем с сердцем после похорон певицы

Москва, 15 апреля. У троих членов команды певицы Юлии Началовой начались проблемы с сердцем после похорон артистки. Об этом написала представительница Началовой Анна Исаева на своей странице в Instagram.

По словам Исаевой, команда Началовой слегла после ухода артистки из жизни. Представительница певицы считает, что это некая расплата за популярность.

«Наша работа вызывает интерес, любопытство, восторг и иногда зависть. Между тем, это наша работа, а мы реальные и живые люди, — рассказала она в социальной сети. — Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам».

По мнению Исаевой, спектр чувств, которые вызывают знаменитости у менее популярных людей, не стоит их здоровья. К своему посту она прикрепила видео с Владимиром Пресняковым-младшим, который оставляет автограф на стене. Она пояснила, что «это снималось на радио, больше месяца назад», а недавно она обсуждала с Пресняковым смерть.

«Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку…»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реальные истории из нашей жизни. Это снималось на радио, больше месяца назад. Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя. Вовка, Вовочка, Пресный, он сказал мне недавно: «Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать , такое потом происходит! Такое наваливается!». Наша работа вызывает интерес, любопытство, восторг и иногда зависть. Между тем, это наша работа, а мы реальные и живые люди. Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам. Благо, когда -то давно, я очень подружилась с Бакулевкой. Мы делали масштабную акцию с врачами Дома Сердца и со звездами, спасая детей по всей России. И что я думаю- весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных - не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку... @presnyakovvladimir @julianachalova #владимирпресняков #воватысамыйдобрыйнасвете #улыбка #надежда #милицейскаяволна #явседумаю #бремяизвестности

A post shared by Исаева Анна (@isaeva.anya) on

16 марта Началова скончалась в возрасте 38 лет. Врачи диагностировали у нее заражение крови, сердечную недостаточность, подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Певица похоронена на Троекуровском кладбище.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей астролог Александр Зараев заявил, что Началова не была обречена, ее можно было спасти.

Автор: Катерина Иванова
Источник: Страница Анны Исаевой в Instagram
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров