Трое из команды Началовой слегли из-за проблем с сердцем после похорон певицы
Москва, 15 апреля. У троих членов команды певицы Юлии Началовой начались проблемы с сердцем после похорон артистки. Об этом написала представительница Началовой Анна Исаева на своей странице в Instagram.
По словам Исаевой, команда Началовой слегла после ухода артистки из жизни. Представительница певицы считает, что это некая расплата за популярность.
«Наша работа вызывает интерес, любопытство, восторг и иногда зависть. Между тем, это наша работа, а мы реальные и живые люди, — рассказала она в социальной сети. — Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам».
По мнению Исаевой, спектр чувств, которые вызывают знаменитости у менее популярных людей, не стоит их здоровья. К своему посту она прикрепила видео с Владимиром Пресняковым-младшим, который оставляет автограф на стене. Она пояснила, что «это снималось на радио, больше месяца назад», а недавно она обсуждала с Пресняковым смерть.
«Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку…»
Реальные истории из нашей жизни. Это снималось на радио, больше месяца назад. Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя. Вовка, Вовочка, Пресный, он сказал мне недавно: «Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать , такое потом происходит! Такое наваливается!». Наша работа вызывает интерес, любопытство, восторг и иногда зависть. Между тем, это наша работа, а мы реальные и живые люди. Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам. Благо, когда -то давно, я очень подружилась с Бакулевкой. Мы делали масштабную акцию с врачами Дома Сердца и со звездами, спасая детей по всей России. И что я думаю- весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных - не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку... @presnyakovvladimir @julianachalova #владимирпресняков #воватысамыйдобрыйнасвете #улыбка #надежда #милицейскаяволна #явседумаю #бремяизвестности
16 марта Началова скончалась в возрасте 38 лет. Врачи диагностировали у нее заражение крови, сердечную недостаточность, подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Певица похоронена на Троекуровском кладбище.
Ранее в интервью Федеральному агентству новостей астролог Александр Зараев заявил, что Началова не была обречена, ее можно было спасти.