Трое из команды Началовой слегли из-за проблем с сердцем после похорон певицы

Реальные истории из нашей жизни. Это снималось на радио, больше месяца назад. Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя. Вовка, Вовочка, Пресный, он сказал мне недавно: «Анчоус, как же плохо умирать. Нельзя умирать , такое потом происходит! Такое наваливается!». Наша работа вызывает интерес, любопытство, восторг и иногда зависть. Между тем, это наша работа, а мы реальные и живые люди. Вот сегодня я лежу с валидолом, плохо с сердцем и менеджеру Юли, ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам. Благо, когда -то давно, я очень подружилась с Бакулевкой. Мы делали масштабную акцию с врачами Дома Сердца и со звездами, спасая детей по всей России. И что я думаю- весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных - не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться. А на это видео я смотрю и невольно улыбаюсь! В надежде на улыбку... @presnyakovvladimir @julianachalova #владимирпресняков #воватысамыйдобрыйнасвете #улыбка #надежда #милицейскаяволна #явседумаю #бремяизвестности

